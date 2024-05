Vídeo viral del perro robot chino disparando un arma

Los perros robots ya no son aquellas criaturas destinadas al entretenimiento infantil. Ahora su uso pasa por lo militar. Desde perros con lanzallamas a los que acompañan a la policía en la calle, pasando por los que detectan minas enterradas. Y ahora llega, desde China, el último de estos engendros: el Dragón dorado, un perro robot con una ametralladora y capaz de liderar equipos de combate.

La emisora ​​estatal China Central Television ha publicado un vídeo donde se muestra al Dragón dorado (oficialmente el modelo Go2, con un precio de 2.800 euros, de la empresa de robótica china Unitree), saltando y corriendo, mientras lidera equipos de reconocimiento y dispara con una ametralladora anclada a su lomo.

“Puede servir como un nuevo miembro en nuestras operaciones de combate urbano – señala el vídeo -, reemplazando a nuestros miembros para realizar reconocimientos e identificar al enemigo y atacar el objetivo”.

Según el informe, los robodogs cuadrúpedos, de unos 15 kilos, tienen una batería para actuar por sí mismos entre dos y cuatro horas. El vídeo también muestra una serie de drones aéreos, catalogados como “equipos inteligentes no tripulados”. Varios de estos drones fueron vistos equipados con ametralladoras y también se los puede ver disparando.

Si bien la guerra mortal con drones no es exactamente nueva, los perros robot cuadrúpedos son una incorporación mucho más reciente al campo de batalla. Y aunque algunas empresas de robótica, sobre todo Boston Dynamics, han prometido no convertir a sus perros robóticos en armas, otras empresas no comparten esos mismos valores.

En ese sentido, China tampoco es la única potencia mundial interesada en perros robot letales. El año pasado, tras un informe de que el propio ejército estadounidense estaba experimentando con los perros robot armados de Ghost Robotics, un portavoz del ejército señaló en una entrevista que la rama militar “continúa explorando la aplicación de la integración hombre-máquina y todas las posibilidades cuando se trata de capacidades transformadoras para futuras formaciones de combate”. Traducción: sí, estamos probando robo-perros con armas.