League of Legends prepara un completo reinicio de la inteligencia artificial de sus bots.

La página de soporte en Riot Games revela los planes de la desarrolladora para cambiar por completo el comportamiento de los bots en ‘League of Legends’(LoL). Según parece los diseñadores del programa promoverán un reinicio completo de la inteligencia artificial que se está utilizando en este momento. Con ello, esperan mejorar la experiencia de los jugadores que trabajan de forma cooperativa para luchar contra la IA con el fin de entrenar o divertirse de un modo más informal.

La IA trabajará en cooperativo

Según el estudio responsable de ‘League of Legends’, la finalidad es hacer que los bots del juego repliquen acciones de un jugador normal. Esto significa que, entre otros cambios, podrán colaborar, esconderse, emboscar y retirarse de manera más realista cuando se vean superados en número. Riot Games también apunta que las modificaciones realizadas en su tecnología de inteligencia artificial permitirán entrenar de manera más cohesiva y cooperativa.

Del mismo modo, desde la compañía se defiende que el objetivo de largo alcance no es otro que permitir que los bots comiencen a aprender y adaptarse a los cambios en el metajuego. Todas las variaciones se basan en el reconocimiento de que jugar con la inteligencia artificial de ‘League of Legends’ no tiene nada que ver con experimentar una partida real. Con eso, el tipo de combate termina por no ofrecer una experiencia de aprendizaje válida para entornos PvP (Jugador contra Jugador), algo que resulta bastante punitivo con aquellos que aún están dando sus primeros pasos en el videojuego.

Modos de juego potenciados

En una larga entrada de blog firmada por el director técnico de producto Darcy Ludington y el líder técnico del equipo de bots Emmett Coakley, el equipo explica porque se van a actualizar los sistemas para que los personajes controlados por el programa sean más útiles, no solo para los modos de juego existentes, sino también para nuevas vertientes lúdicas defendidas por una IA más orgánica y receptiva. “Aparte de crear nuevos bots, estamos viendo la actualización como una forma de desarrollar las capacidades de ‘LoL’, brindar a nuestros diseñadores un nuevo conjunto de herramientas y ayudar a los jugadores a mejorar sus habilidades en un entorno de aprendizaje (porque probablemente no jugarás contra Darius y Amumu top lane muy a menudo en juegos PvP).

La intención es que el nuevo sistema comience los ensayos a partir de la segunda mitad del año y supere varias rondas de prueba antes de su lanzamiento oficial. “Nuestros datos muestran que, independientemente de cuántas partidas cooperativas contra la IA tenga un nuevo jugador antes de unirse a la cola PvP, estos modos no aumentan las posibilidades de ganar para un nuevo jugador”, explican desde Riot Games. El juego está disponible de forma gratuita para Microsoft Windows y macOS.