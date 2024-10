Ya ha llegado el bloqueo por detección de robo a Android

Durante el verano, Google anunció que la actualización hacia Android 15 tendría una función vinculada al robo de móviles: se trata del bloqueo por detección de robo para teléfonos Android. Inicialmente, se probó una versión beta en Brasil, pero ahora hay usuarios de otros países que señalan que sus móviles ya lo tienen.

En total, Google está implementando tres nuevas funciones destinadas a hacer que sea más difícil para los ladrones acceder a los datos de nuestros teléfonos. El experto en noticias Android, Mishaal Rahman, publicó en X que las funciones aparecen en una nueva actualización después de ver que su teléfono Xiaomi 14T Pro ahora tiene bloqueo de detección de robo y bloqueo de dispositivo sin conexión, dos de las tres funciones que Google anunció en mayo. Otros dicen que solo ven la tercera, la llamada bloqueo remoto.

Google is starting to roll out Theft Detection Lock, Offline Device Lock, and Remote Lock to Android users in the US!



I just checked my Xiaomi 14T Pro and noticed that I have Theft Detection Lock and Offline Device Lock but not Remote Lock. Some Pixel users in the US tell me… pic.twitter.com/oxOpCFpex8