Una nueva caída global de Cloudfare y Amazon Web Services tumba numerosas webs y servicios en todo el mundo

La interrupción del servicio afecta a dos de las principales empresas que sostienen la infraestructura de Internet

IMAGE DISTRIBUTED FOR AWS - A technician works at an Amazon Web Services AI data center in New Carlisle, Ind., on Thursday, Oct. 2, 2025. (Noah Berger/Amazon Web Services via AP Images)
AWS Data CenterNoah BergerAgencia AP
Internet está en problemas. Numerosas webs de todo tipo han comenzado a experimentar fallos en torno a las 10 de esta mañana. A esa hora, tanto Cloudfare como Amazon Web Services han comenzado a tener problemas, según indica DownDetector, la plataforma que monitoriza la estabilidad de productos y servicios en Internet. Y con ellos, están yendo detrás buena parte de Internet.

Noticia en desarrollo.

