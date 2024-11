El número de tanques, aviones, helicópteros, blindados y buques que Rusia ha perdido en Ucrania, según la inteligencia británica

Este martes se han cumplido 1.000 días del inicio de la invasión de Ucrania y, con este motivo, se han conocido dos balances de las pérdidas que el conflicto militar está acarreando a Rusia. Por un lado, el del Ministerio de Defensa de Ucrania y, por otro, el de la inteligencia británica. Y aunque en algunos aspectos coinciden, en otros ofrecen bastante disparidad.

En una actualización de inteligencia publicada por el Ministerio de Defensa del Reino Unido, Adrian Bird, jefe de Inteligencia de Defensa, afirma que se han registrado más de 700.000 bajas rusas, con un promedio de 1.531 bajas diarias en los primeros 17 días de noviembre de 2024. Estas estimaciones coinciden con las del Gobierno de Volodímir Zelenski, que cifra las bajas rusas en 724.050 y también señala el promedio de 1.500 diarias.

Donde surgen las diferencias es a la hora de valorar la destrucción del arsenal de Rusia, con una visión mucho más triunfalista por parte de Ucrania.

Según Bird, las pérdidas rusas incluyen 3.558 tanques, 147 helicópteros, 132 aviones y más de 8.500 vehículos blindados, además de 26 embarcaciones dañadas o destruidas en el Mar Negro.

Según Ucrania, los tanques rusos destruidos, dañados o capturados suben a 9.382; los helicópteros, a 329; los aviones, a 369; los vehículos blindados, a 19.092; los buques, a 28.

