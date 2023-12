Así es Optimus, la segunda generación del robot humanoide de Tesla

Ya deberíamos estar acostumbrados a las presentaciones de Elon Musk. Y aún así… Lo último es que ha presentado su robot humanoide Optimus de segunda generación, una mejora notable con respecto al androide rígido que se movió torpemente por el escenario en el evento de inteligencia artificial del fabricante de vehículos eléctricos el año pasado. ¿Hay alguna novedad real?

En un video compartido en la red social X del CEO de Tesla, Musk, se puede ver al Optimus Gen 2 de Tesla flexionando sus dedos y manos, caminando por las salas de la fábrica de la compañía, haciendo sentadillas y recogiendo huevos.

El vídeo concluye con dos de los robots levantando la mano, mientras suena música en una demostración de los movimientos de baile... muy al estilo Musk del robot.

There’s a new bot in town 🤖



Check this out (until the very end)!https://t.co/duFdhwNe3Kpic.twitter.com/8pbhwW0WNc