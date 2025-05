Primera imagen del dron naval Magura-7 que ha derribado cazas de combate por primera vez en la historia.

El pasado 2 de mayo, Ucrania logró un hito histórico en el uso de drones de guerra al derribar un caza ruso Su-30 Flanker con misiles aire-aire lanzados desde un nuevo vehículo de superficie no tripulado (USV, por sus siglas en inglés), convirtiéndose en el primer caso documentado de una aeronave tripulada abatida por un dron naval. Posteriormente, The War Zone confirmó con el teniente general Kyrylo Budanov que un segundo Su-30 Flanker había sido abatido también desde un dron marítimo, utilizando misiles aire-aire AIM-9 Sidewinder guiados por infrarrojo, suministrados por EE. UU., en ambos casos.

La operación fue llevada a cabo por una unidad de operaciones especiales ucraniana en coordinación con el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y las Fuerzas de Defensa. Tuvo lugar en aguas internacionales del oeste del mar Negro, a unos 100 km de la costa de Crimea. Se emplearon los nuevos drones Magura-7, ha confirmado Naval News, una evolución del modelo Magura V5, modificados para portar misiles aire-aire de corto alcance, y de los que se ha tenido noticia por primera vez con este suceso.

World first: On May 2, 2025, the @DI_Ukraine special operations unit, in coordination with the Security Service of Ukraine and Defence Forces of Ukraine, eliminated a russian Su-30 fighter jet in the Black Sea.



