Ya puedes usar Windows en un iPhone o iPad: llega el primer emulador de PC a App Store

Los jardines amurallados de Apple lo son cada vez menos. La compañía ha revertido parcialmente la decisión tomada el mes pasado por la que rechazó la admisión en su App Store de dos emuladores, iDOS 3, que permite utilizar el sistema operativo DOS, y UTM SE, que hace lo propio con una variedad de distribuciones basadas en Linux como Ubuntu o Debian, así como con varias versiones de Windows, el sistema operativo de Microsoft: Windows XP, Windows 7, Windows 10 y Windows 11. Este último, UTM SE, ha recibido finalmente el visto bueno de Apple y ya está disponible para iOS, iPadOS y VisionOS, el sistema operativo de las gafas de realidad virtual Vision Pro; ya lo estaba para ordenadores Mac.

Apple se encuentra en un año de cambios por la aplicación de la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea. Esto ha obligado a la compañía a cruzar líneas que de otra manera no se habría planteado jamás como abrir el iPhone a tiendas de aplicaciones de terceros. Otro de los cambios, de menor entidad, le ha llevado a aceptar la presencia de emuladores para plataformas de videojuegos, y UTM SE se quiso acoger a esta posibilidad. Sin embargo, Apple rechazó su admisión argumentando que, aunque uno de sus usos puede ser jugar a títulos retro, un PC no es una consola de videojuegos.

El desarrollador dijo entonces que no valía la pena luchar por conseguir la aprobación de la aplicación. Explicó que las restricciones de Apple sobre los compiladores JIT, just-in-time, suponían que UTM SE no sería tan potente como otras plataformas de emulación. Por lo tanto, no salía a cuenta el tiempo que llevaría modificar la aplicación para cumplir con la documentación de Apple, que considera vaga en varios aspectos.

La decisión de Apple fue criticada por varias desarrolladoras que advirtieron que le podía valer multas a la compañía por infringir la nueva normativa europea. Sea este el motivo u otro, Apple ha cambiado su posición y la app ya está disponible. En un mensaje publicado en X, la antigua Twitter, el desarrollador da las gracias a AltStore, una de las nuevas tiendas de terceros para iOS en la que también estará disponible la app, y acredita a otro desarrollador 'cuya implementación de QEMU TCTI fue fundamental para esta construcción sin JIT'.

Also shoutout to @ktemkin whose QEMU TCTI implementation was pivotal for this JIT-less build. — UTM (@UTMapp) July 13, 2024

En la descripción de la app en la tienda de Apple se presenta como “un emulador de PC que te permite ejecutar software clásico y juegos de la vieja escuela” capaz de emular arquitecturas x86, PPC y RISC-V y con soporte para gráficos VGA. La aplicación no viene con los sistemas operativos incluidos, la guía de cómo instalarlos está disponible en la web de UTM, en algunos casos acompañada de la descarga del mismo, como sucede con Windows XP, Windows 7, Debian 12 o Ubuntu 22.04. El requisito para hacerlos funcionar en un iPhone es que esté actualizado al menos a iOS 14.