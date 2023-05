Redit presenta un libro que narra la creación y evolución de la primera red de centros tecnológicos de España

El libro, que ha contado con el apoyo del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), repasa en detalle la creación de la primera red de centros tecnológicos de España. Algunos de los factores del éxito de este modelo de colaboración público-privado han sido la confluencia de dos fenómenos clave para la modernización del tejido productivo de la Comunitat Valenciana: la creciente apertura de su economía al exterior y las distintas fases expansivas de conocimiento e innovación compartida, con los institutos tecnológicos como grandes catalizadores de ese doble flujo que se retroalimenta de forma continua. Hablamos de una historia de colaboración entre los componentes de los clústeres y distritos industriales y el resto de los integrantes del sistema de I+D, y entre éstos y los actores de otras zonas geográficas.

Durante el evento, tuvieron participación figuras destacadas del pasado y presente del sistema de innovación valenciano como el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, la directora general del IVACE, Júlia Company, el vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), Andrés García Reche, y el que fue primer director de REDIT, Bruno Broseta y actual profesor titular de Economía Aplicada en la Universidad Europea de València y Senior Advisor, Transformación Digital en Nunsys-Sothis.

Esta obra es la tercera que edita la asociación. La primera, titulaba “REDIT, 14 razones para innovar”, se publicó en 2012 y recogía 14 historias de innovación contadas en todo detalle y 70 casos de éxito más con el propósito de servir de inspiración a otros empresarios. El segundo libro se publicó en 2017 y se titulaba “Empresas que cambian el mundo”. En él, expertos de los centros reflexionaron sobre los grandes retos a los que se enfrenta la sociedad en Occidente, como el envejecimiento de la población, la escasez alimentaria, la hiperconectividad o las nuevas formas de fabricar. Además, se recogían más de 30 casos de éxito de empresas que, en el contexto de estos grandes desafíos, se estaban esforzando por mejorar sus productos y servicios a través de la I+D+i. Y este tercer libro, nació en el marco del XX aniversario de la Red que se celebró en 2021.

Según explicó durante su intervención el presidente de REDIT, Fernando Saludes, “el título del libro es muy adecuado ya que nuestra historia es una sucesión de progresos basados en la confianza, la generosidad y la visión a largo plazo”. “Estoy convencido-explicó Saludes- de que nuestra región hubiera sido muy diferente, y seguramente peor, si esos empresarios del sector del calzado y cerámica no hubieran sido visionarios, si la administración no hubiera dado su apoyo, si los diferentes actores que aparecen en el libro no hubieran sido generosos y si no hubieran colaborado”.

Durante el evento, también se habló de la Red de centros en la actualidad, que sigue conservando ese espíritu colectivo que la ha hecho referente tanto a nivel nacional e internacional en innovación y tecnología, una Red viva que sigue creciendo y evolucionando, con nuevas propuestas como REDIT Ventures y REDIT Mobility. Actualmente, REDIT, es la Red española que trabaja con más pymes y la que tiene más laboratorios acreditados por ENAC. Los más de 1.900 trabajadores de sus once centros ofrecen al tejido empresarial numerosas capacidades de I+D+i, servicios avanzados, ensayos de laboratorio y formación técnica especializada. Además, los centros tecnológicos desarrollaron en 2021 más de 2.600 proyectos en colaboración con 15.500 empresas y ponen a su servicio más de 200 laboratorios, plantas piloto, demostradores y 14 observatorios tecnológicos de mercado y de tendencias.

Los centros REDIT han captado, en los últimos cinco años, casi 95 millones de euros de programas nacionales y europeos y, además, han ayudado a que sus empresas-cliente perciban 348 millones. En total, la inversión inducida debida a esta actividad ha sido superior a los 685 millones de euros. La Red también cuenta con un fuerte impacto positivo en su entorno. De hecho, durante 2021, ha conseguido un impacto social de 2.265 millones de euros, lo que supone un retorno a la sociedad casi 11 veces mayor a la inversión realizada.