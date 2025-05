Vídeo: Batalla naval entre un dron Magura V5 ucraniano y un barco de asalto BK-16 ruso en el mar Negro.

Ucrania comenzó a defenderse de la invasión rusa sin una flota significativa, lo que hizo que de primeras el dominio del mar Negro correspondiera a Rusia. Sin embargo, el uso de drones navales y de misiles de largo alcance facilitados por Occidente, como los Storm Shadow, ATACMS o Neptune, ha provocado daños importantes al ejército de Putin, entre los que destaca el hundimiento del crucero Moskva en abril de 2022. Como consecuencia de ese y otros ataques exitosos de Ucrania, Rusia se vio obligada a mover parte de su flota desde la anexionada Crimea a puertos más alejados y seguros.

El último ejemplo de lo peligroso que se ha vuelto el mar Negro para el país invasor lo tuvimos el pasado viernes, cuando Ucrania logró un hito histórico al derribar por primera vez cazas de combate (dos Su-30 Flanker rusos) desde un dron naval armado con misiles aire-aire AIM-9 Sidewinder.

Los enfrentamientos con los drones ucranianos son habituales para las fuerzas rusas, y ahora podemos ver muy de cerca cómo se desarrolla uno de ellos en la grabación de la batalla naval que tuvo lugar este martes 6 de mayo entre un buque de asalto BK-16 ruso y un dron Magura V5 y que recoge Army Recognition.

En el vídeo, grabado desde varias cámaras en el BK-16 y desde una segunda embarcación, se puede ver a los soldados del buque ruso haciendo fuego contra el Magura V5 armado con un misil R-73, estando uno de los dos rieles de lanzamiento vacío. El dron se acerca peligrosamente mientras los soldados hacen fuego con las ametralladoras del BK-16. Un soldado incluso realiza un disparo con un lanzacohetes al hombro que no consigue impactar en el dron. Finalmente, el abundante fuego desde el barco ruso hace que el Magura V5 termine por acusar el daño y se detenga. Los soldados rusos continúan disparando hasta que salta en pedazos.

