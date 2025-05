La IA ‘revive’ a la víctima de un asesinato en Estados Unidos y declara en el juicio contra el autor.

Parece salido de un episodio de Black Mirror, pero es una realidad. Por primera vez, una ‘persona’ asesinada ha podido declarar en el juicio contra su autor y contar, entre otras cosas, el día en que conoció a Gabriel Paul Horcasitas, su homicida. Ha tenido lugar en Estados Unidos, en el Tribunal Superior del Condado de Maricopa, y ha sido posible gracias a la inteligencia artificial.

El vídeo con la declaración de Christopher Pelkey fue realizado por su hermana y el esposo de esta. Recrearon su imagen y su voz para que pudiera pronunciarse en el juicio contra Horcasitas, haciendo uso de la figura legal de la declaración de impacto de la víctima. Esto es, un testimonio, oral o escrito, que presenta una víctima o sus familiares ante un tribunal, habitualmente durante la fase de sentencia de un juicio penal en Estados Unidos. Su finalidad es expresar cómo el delito ha afectado su vida -en términos emocionales, físicos, económicos o sociales- y puede influir en la decisión del juez sobre la pena.

Según recoge ABC15, la familia cree que eso fue lo que sucedió en este caso. La fiscalía pedía una pena de 9 años y medio de cárcel, que el tribunal elevó a 10 años y medio por homicidio imprudente. Horcasitas ya había sido condenado anteriormente por ese mismo delito.

El asesinato de Pelkey tuvo lugar el 13 de noviembre de 2021, tras una discusión en la carretera con Horcasitas en la localidad de Chandler, en el estado de Arizona. Ambos conducían por Gilbert Road cuando se detuvieron en un semáforo en rojo. Pelkey, de 37 años, bajó de su vehículo para dirigirse al que tenía detrás, en el que se encontraba Horcasitas, de 50 años entonces, quien le disparó varias veces con su arma. La víctima fue llevada al hospital, donde falleció.

An AI version of US Army veteran Christopher Pelkey, who was killed in a road rage incident in 2021, was used in a victim impact statement at a court sentencing https://t.co/jljmBs2x0apic.twitter.com/SFSUAeSs1c