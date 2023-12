Semana de videojuegos y cómics: Resident Evil iOS y The Barbarian King, otros protagonistas del ámbito cultural

Comenzamos una semana repleta de jornadas festivas y con ella una nueva ola de estrenos para mantenernos entretenidos. Tanto en lo que se refiere a videojuegos como en cómics, lo más destacado no podía ser otro que ‘Resident Evil 4 Remake’, la puesta de largo para iPhone (iOS) de la aclamada obra de acción y terror de Capcom, que compite con el nuevo paquete de contenido temático de ‘Among Us’ para ‘Vamprire Survivor’. Mucha acción también propone ‘The Barbarian King’, una pieza muy recomendable del personaje de Conan y el universo creado por el escritor Robert E. Howard a cargo del celebrado Massimo Rosi.

Videojuegos de la semana

Los estrenos más destacados en el entorno digital dan el pistoletazo de salida con el paquete ‘Vampire Survivors: Emergency Meeting’ (Xbox One, Xbox Series X|S y PC), seguido por el lanzamiento de ‘Deleted – Cyber Invasion’ (Xbox); ‘Aery – Calm Mind 4’ (Xbox One, Xbox Series, PC, Switch); ‘The Rumble Fish +’ (PS4, Xbox One, Xbox Series, PC, Switch); y ‘Stuffed’ (PC). Por su parte, a partir del jueves 21 celebra su puesta de largo ‘Detective – Stella Porta case’ (Xbox One, Xbox Series, PC); ‘SokoWinter’ (PC); ‘Three Minutes To Eight’ (PS4, Xbox One, Xbox Series, PC, Switch, iOS); ‘9-Ball Pocket’ (PS5, PS4, PC, Switch, iOS); ‘Jack Dragon and the Stone of Peace’ (PC); ‘Jinshin’ (Xbox One, Xbox Series, PC); ‘Party Friends’ (PC, Switch); ‘Railbreak’ (PC, PS5, Xbox Series); y el plato fuerte la semana, ‘Resident Evil 4 Remake’ (iOS).

Vampire Survivors: Emergency Meeting - 18 de diciembre

Plataformas: Xbox One, Xbox Series S/X y PC

El popular videojuego de supervivencia apuesta su futuro inmediato a un cruce con la serie ‘Among Us’ que está levantando bastante expectación. La justificación corre a cargo de unos cazadores de vampiros, que cansados de no encontrar a los no-muertos, deciden buscarlos en el espacio exterior. Allí se encontrarán con la tripulación (y el impostor) del título desarrollado por Innersloth, así como con hordas de miles de enemigos extraterrestres. El paquete de expansión presenta ocho nuevos personajes entre ingenieros, fantasmas, impostores, quince armas nuevas, habilidades que mejorar y un escenario de estreno, “Polus Replica”, que reproduce la base científica Polus. Es importante tener en cuenta que debes tener el videojuego base para acceder a la expansión.

The Rumble Fish+ - 20 de diciembre

Plataformas: PS4, PS5, Xbox One, Switch, Xbox Series S/X y PC

Se trata de la renovación de un clásico título de peleas de 2004 publicado solo en Japón, que ahora alcanza tierras occidentales con una apetecible versión mejorada. ‘The Rumble Fish+’ es un juego de Dimps, conocido por participar en el desarrollo de títulos como ‘Street Fighter 5’ y ‘Soul Calibur 6’. Esta propuesta centrada en la consecución de combos se sitúa en el siglo XXI después de que un desastre natural haya devastado gran parte del mundo.

Three Minutes to Eight - 21 de diciembre

Plataformas: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, iOS y PC

En este videojuego de aventuras en bucle temporal, los usuarios se hacen cargo de un personaje destinado a morir a las 19:57 horas del día actual, siempre 3 minutos antes de las 20:00 horas. Nuestro objetivo será investigar este mundo futurista rebosante de misterios y secretos en busca de una manera para romper el ciclo y explicar por qué se ha desencadenado. La jugabilidad está inspirada en el clásico estilo “point and click”, con muchos diálogos entre personajes, investigación del escenario y múltiples finales según tus elecciones.

Resident Evil 4 Remake - 21 de diciembre

Plataformas: iOS

La revisión y actualización del icónico juego de acción ‘Resident Evil 4’ alcanza las plataformas Apple de forma nativa en iPhone 15 Pro y Pro Max, iPad y Mac con procesador M1 y superior. La versión presenta exactamente el mismo título que las consolas de sobremesa con el agente Leon S. Kennedy investigando el secuestro de la hija del presidente de Estados Unidos en un pueblo aislado de los Pirineos españoles. El remake también añade nuevas mecánicas como la defensa con cuchillo y misiones secundarias que expanden la duración de la experiencia. Esta edición, permite además jugar con botones virtuales en la pantalla táctil o con joysticks compatibles, incluido el DualSense de PlayStation 5.

Estrenos de papel

En cuanto a las novedades en papel, comenzamos el repaso de la semana con ‘The Barbarian King', una impactante pieza del universo Conan repleta de violencia y aventuras. El respetado Mark Millar también estrena en nuestro país ‘The Ambassadors’, un nuevo hit con seis de los artistas más grandes del cómic de superhéroes como invitados. Otra apuesta por la calidad es lo que encontramos en ‘Las fuentes perdidas’, una trepidante historia de fantasía oscura integrada en el universo “Entre Líneas”, que adapta la novela homónima de José Antonio Cotrina. Finalizamos con la esperada llegada de una nueva edición definitiva en estuche y libro ilustrado del imprescindible ‘Record of Lodoss War: La Dama de Faris’.

The Ambassadors / The Barbarian King Panini Comics / Leviathan Labs

The Ambassadors – Panini Comics

Seis personas del planeta van a recibir superpoderes. Por favor, elige cuidadosamente. El secreto de la superhumanidad ha sido descubierto y seis civiles pertenecientes a diferentes países van a ver sus vidas cambiadas para siempre. Mark Millar lanza un nuevo hit, con seis de los artistas más grandes del cómic de superhéroes. Nunca has leído nada así.

The Barbarian King (I y II) - Leviathan Labs

Massimo Rosi y Alessio Landi se encargan de confeccionar una pieza memorable del universo Conan. Aunque el nombre del cimmerio no se aloje en su portada, la figura del personaje brilla de forma violenta y personal, gracias a una visión un tanto alejada de las adaptaciones al uso que se hacen del personaje y su mundo. Aquí Rosi y Landi recuperan la esencia de las novelas de Howard, algo que se factura con un incremento del nivel de ferocidad y violencia en todos los aspectos. No es el Conan clásico de viñeta, pero se destaca entre los más auténticos. En este marco, el viejo Rey Bárbaro, cansado y aburrido de la vida en la corte se dará cuenta de lo cuidadoso que hay que ser con lo que uno desea, porque una amenaza del pasado volverá a visitarlo desbancando de su trono.

Las Fuentes Perdida / Record of Lodoss War Ecc Ediciones / Planeta Cómics

Las Fuentes Perdidas - Ecc ediciones

Con guion de Alfredo Álamo y dibujo de Juan Bobillo, ‘Las fuentes perdidas’ adapta la novela homónima de José Antonio Cotrina. Una trepidante historia de fantasía oscura integrada en el universo “Entre Líneas”, donde el multipremiado escritor ambienta buena parte de sus obras. La entrega nos invita a transitar por otro mundo, oculto entre las líneas del nuestro, donde maravilla y horror se mezclan hasta volverse indistinguibles. Es la tierra de los dioses caídos y las ciudades encantadas, de las sombras y las pesadillas, de los monstruos a su pesar y los misterios más inquietantes. Délano Gris, aventurero a sueldo que sobrevive como buenamente puede entre ambos mundos, se ve envuelto en una expedición cuyo objetivo es encontrar las fuentes perdidas: un lugar legendario y de gran poder donde, según se cuenta, todos los deseos -los más atroces, los más preciosos- se ven cumplidos.

Record of Lodoss War: La Dama de Faris - Planeta cómic

En su momento, la aparición en España de ‘Record of Lodoss War: La Dama de Faris’, marcó un antes y un después en la edición de manga, gracias a este título de fantasía dibujado con un estilo con reminiscencias al gran ilustrador Frazetta. Por desgracia, en su momento la historia quedó inconclusa en España, pero ahora se recupera en su totalidad con una nueva edición definitiva integral en estuche y libro ilustrado.