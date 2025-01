Switch 2: Nintendo anuncia oficialmente el lanzamiento de la próxima consola en 2025

Con un breve pero impactante tráiler, Nintendo ha confirmado el lanzamiento de la esperada Switch 2, sucesora de su conocida consola híbrida. En un vídeo de dos minutos, la compañía japonesa presenta la imagen de la nueva consola, que mantiene la esencia de su predecesora, pero con varias mejoras y características novedosas.

En cuanto al diseño, los nuevos Joy-Con se destacan por su sistema de fijación magnético, algo que promete una mayor comodidad y seguridad en la conexión. Además, los controladores podrían ofrecer una nueva funcionalidad, permitiendo su uso como un ratón, lo que facilita su adaptabilidad en diferentes contextos, como juegos de estrategia o actividades que requieran precisión. Un detalle interesante es la incorporación de un botón adicional en el Joy-Con derecho, ubicado justo debajo del botón de inicio, que podría ampliar las opciones de control y personalización.

La consola también presenta un diseño refinado, con una forma más redondeada y un soporte trasero estilizado en forma de "U". En el tráiler, se muestra la pantalla de la consola con un juego en ejecución, que podría ser ‘Mario Kart 9’ o ‘Mario Kart Crossroads’, un título que podría acompañar a la nueva consola en su lanzamiento. A pesar de la falta de detalles sobre las especificaciones técnicas, la sucesora mejorará en rendimiento, procesador y resolución, aunque Nintendo no haya confirmado aún estos datos.

Además de los nuevos Joy-Con, el dock de la plataforma híbrida presenta un diseño más redondeado y mantiene el grip para los Joy-Con, que permitirá usar los controles de manera tradicional. El puerto USB-C y la salida para auriculares de 3,5 mm se mantienen en la parte superior, asegurando la compatibilidad con accesorios existentes.

Otra de las características confirmadas para Switch 2 es la compatibilidad con los juegos de la consola original. Esto garantiza que puedas seguir disfrutando de títulos como ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ y ‘Super Mario Odyssey’. Sin embargo, también se ha mencionado que algunos títulos podrían no ser completamente compatibles con la nueva consola.

Aunque aún no se ha confirmado una fecha exacta de lanzamiento, se especula que podría llegar entre finales de primavera y principios de verano, aunque algunos rumores sugieren que su lanzamiento podría retrasarse hasta el otoño. Nintendo se ha limitado a indicar que Switch 2 llegará en algún momento de 2025 y que tiene previsto un Nintendo Direct programado para el 2 de abril de 2025, en el que se compartirán más detalles.

Con la llegada de Switch 2, Nintendo busca mantener el éxito de la consola original, que ha alcanzado más de 146 millones de unidades vendidas, convirtiéndose en la segunda más exitosa de la compañía, solo por detrás de Nintendo DS. La fórmula híbrida de Switch original ha sido clave en su éxito, y con la llegada de Switch 2, la compañía espera continuar mejorando la experiencia de juego con avances tecnológicos y nuevas funcionalidades.