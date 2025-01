Switch 2: Nuevos detalles sobre diseño, juegos y potencia de la próxima consola de Nintendo

Nintendo Switch 2 está cada vez más cerca de convertirse en realidad. Aunque aún no hay una fecha oficial, los rumores sobre la consola están a la orden del día, y todos nos preguntamos: ¿cómo será la sucesora de la popular Switch? A estas alturas ya es posible hacerse una idea aproximada, de modo que, para ir anticipando el terreno, hemos recopilado toda la información junto a sus filtraciones y rumores más solventes. Es decir, una gran parte debe considerarse con cierta cautela cuando auguran que el sistema de juego se anunciará oficialmente en enero. Esta misma línea de rumores asegura que los altos mandos de la casa de entretenimiento japonesa han previsto su lanzamiento al mercado tan solo unos meses más tarde: entre marzo y mayo de 2025.

¿Qué juegos tendrá en su lanzamiento Switch 2?

Todavía no hay confirmación de los títulos que estarán disponibles para la sucesora de Switch, pero es probable que títulos como ‘Metroid Prime 4’ y ‘Pokémon Legends: Z-A’, cuyos lanzamientos se han previsto para 2025, publiquen versiones mejoradas o específicas para la nueva consola.

Metroid Prime 4 Nintendo

¿Cómo será su aspecto?

Aunque el diseño oficial aún no ha sido revelado, ahora es posible hacerse una buena idea de cómo será Switch 2 ya que todo apunta a que mantendrá ese formato híbrido que permite jugar tanto en pantalla grande como en modo portátil. Ya han aparecido en Internet representaciones 3D del dispositivo que refuerzan la idea de que Nintendo optará por actualizar su aspecto actual sin perder la esencia que hizo popular a la primera Switch.

¿Se mantendrán los Joy-cons?

Los controles que se establecieron en la Switch original tendrán su merecida continuación en la nueva generación, pero con modificaciones. Según parece se aprovecharán de una forma más redondeada y ya no dependen de un riel para encajar en la pantalla, ya que utilizará un mecanismo magnético para fijarse.

¿Será compatible con versiones anteriores?

Esta es una de las pocas características reveladas por Nintendo antes de su anuncio oficial: sí, la consola será retrocompatible con los juegos de Switch. Aún no está claro cómo funcionará el soporte con versiones anteriores de los juegos físicos, especialmente porque no se han desestimado cambios en esta parte de la consola. En su momento, desde Nintendo se limitaron a prometer que ofrecerían más detalles en el futuro, por lo que no se descarta la posibilidad de que la retrocompatibilidad se limite a copias de juegos digitales.

古川です。本日の経営方針説明会で、Nintendo Switchの後継機種ではNintendo Switch向けソフトも遊べることを公表しました。また、Nintendo Switch Onlineも後継機種で引き続きご利用いただけるようにします。これらNintendo Switchとの互換性を含む後継機種の詳しい情報は、後日改めてご案内します。 — 任天堂株式会社(企業広報・IR) (@NintendoCoLtd) November 6, 2024

¿Cómo será la pantalla de la consola?

Una de las primeras filtraciones importantes sobre Switch 2 tiene que ver con su pantalla. Un fabricante vinculado a la marca confirmó la producción de un número considerable de pantallas LCD de 8 pulgadas. En este sentido, el primer modelo de Switch contaba con 6,2 pulgadas, mientras que la versión OLED amplió la zona de juego hasta las 7 pulgadas. La pregunta en todo caso, es si después de acertar con el perfil de pantalla mejorada para Switch original, Nintendo volverá a utilizar LCD como base, una tecnología inferior en términos de calidad de imagen a la OLED solicitada por la comunidad.

¿Qué se sabe de las especificaciones técnicas?

Gracias a otra filtración podemos anticipar que Switch 2 usa un chip NVIDIA, que podría contar con 12 GB de RAM, el triple que su predecesor, además de 256 GB de almacenamiento y dos ventiladores de refrigeración. Una de estas informaciones ha sido respaldada por la filtración de la placa base del dispositivo, que muestra un chip NVIDIA, pero es difícil anticipar específicamente cuál sería la potencia del hardware. Los indicios apuntan al uso de la tecnología Ampere, que se centra en mejorar el rendimiento de los núcleos de trazado de rayos. Combinando toda esta información, se estima que la potencia de Switch 2 se situará entre PlayStation 4 y PS4 Pro.