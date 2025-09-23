Tado° apuesta por la inteligencia artificial para revolucionar la calefacción doméstica en Europa

La firma ha presentado AI Assist, un servicio que combina aprendizaje automático y datos acumulados durante 15 años para optimizar el consumo de los hogares europeos, reduciendo las facturas hasta un 55 % y minimizando las emisiones contaminantes.

La calefacción y el agua caliente representan casi el 80 % del gasto energético en una vivienda media del continente. Con AI Assist, tado° deja atrás la mera automatización —basada en rutinas preprogramadas— para ofrecer un sistema capaz de aprender, predecir y adaptarse en tiempo real a las necesidades de cada usuario. Según sus cálculos, este salto permite alcanzar un nivel de ahorro inédito en comparación con la versión estándar de sus servicios.

Christian Deilmann, cofundador de la compañía, explicó que el nuevo sistema “ha sido desarrollado íntegramente en tado°, utilizando redes neuronales profundas entrenadas con más de 120.000 millones de horas de datos anónimos procedentes de más de un millón de hogares”. Para Deilmann, AI Assist “no solo reacciona, sino que anticipa y adapta el consumo, ofreciendo más confort y un ahorro tangible”.

La demanda de estas tecnologías es elevada. Una reciente encuesta interna revela que más de la mitad de los clientes consideran esenciales las funciones basadas en IA. Con AI Assist, la empresa responde a esa expectativa con un conjunto de herramientas avanzadas integradas en su servicio de suscripción, que mantiene su precio en 29,99 euros anuales o 3,99 al mes.

Funciones inteligentes de AI Assist

El nuevo servicio se apoya en la experiencia previa de Auto Assist, que automatizaba la geolocalización y la detección de ventanas abiertas. A partir de esa base, AI Assist amplía las posibilidades con funciones como:

Calefacción adaptativa , que aprende el comportamiento térmico de cada habitación y ajusta los radiadores con precisión.

Precalentamiento predictivo , que detecta el momento de regreso del usuario y ajusta la temperatura para recibirle con confort.

Energy IQ , que proporciona información detallada sobre el consumo energético para optimizar decisiones.

Modo vacaciones, que adapta la calefacción a ausencias prolongadas para evitar gastos innecesarios.

Impacto ambiental y social

El potencial de este sistema trasciende lo económico. La calefacción es también una de las mayores fuentes de emisiones en el ámbito doméstico europeo. Los cálculos de tado° apuntan a que, si todos los hogares españoles adoptaran AI Assist, se evitarían hasta 14,62 millones de toneladas de CO₂, lo que equivaldría a retirar de circulación unos 8,3 millones de coches de combustión, un tercio del parque automovilístico actual. La compañía subraya que esta combinación de ahorro y sostenibilidad constituye un ejemplo de cómo la innovación tecnológica puede contribuir a la lucha contra el cambio climático.

Disponibilidad y actualización

AI Assist está disponible desde hoy para todos los usuarios de la gama tado° X como parte de la suscripción de pago. Los clientes que ya disponen de Auto Assist en esta línea verán sus servicios actualizados automáticamente y sin coste adicional. En paralelo, Auto Assist seguirá disponible como opción para los dispositivos de la generación anterior V3+.

La gama tado° X, lanzada en 2024, está concebida para aprovechar al máximo las capacidades de la IA. Incluye el Termostato Inteligente X, el Termostato de Radiador Inteligente X, el Sensor de Temperatura Inalámbrico X, el Optimizador de Bomba de Calor X y el Bridge X, todos ellos interconectados para garantizar un control centralizado y eficiente. Cada dispositivo puede adquirirse de forma individual o en packs, con el objetivo de proporcionar más confort, eficiencia y sostenibilidad a los hogares.

Con esta apuesta, tado° se reafirma como uno de los principales actores en el sector de la energía doméstica en Europa, situando la inteligencia artificial como herramienta clave para afrontar los desafíos económicos y medioambientales del futuro inmediato.