El iPhone plegable será como dos iPhone Air pegados, pero aún más fino.

Hay que reconocerle a Apple que la gama iPhone presentada este mes es la primera, en bastante tiempo, que ha supuesto un revulsivo para el popular smartphone. Desde el iPhone X, lanzado en 2017, que dijo adiós al botón Home y trajo la pantalla casi sin bordes, las mejoras habían sido incrementales. Con el iPhone 12, Apple regresó a los bordes planos, con el iPhone 14 llegó la Isla Dinámica y con el 15 el titanio en sustitución del aluminio, al que ha regresado con los iPhone 17. Estos presentan cambios importantes en los materiales y en el diseño que los diferencia claramente de generaciones anteriores, pero también han traído un nuevo factor de forma con el ultrafino iPhone Air, el smartphone más delgado que ha fabricado la compañía en casi 20 años. Pero la cosa no termina aquí y lo que con toda probabilidad vamos a tener el próximo año es un iPhone plegable.

Los rumores son insistentes desde hace muchos meses y ahora tenemos nueva información sobre cómo será este dispositivo de la mano de Mark Gurman, el especialista en Apple de Bloomberg. Según ha publicado en el medio, el primer iPhone plegable de la compañía se inspirará en el iPhone 17 Air lanzado este año, siguiendo una filosofía de diseño similar.

Este año, Apple ha sustituido el modelo Plus de su catálogo por la variante Air, centrada en la delgadez y la portabilidad. Gurman asegura que el iPhone plegable, previsto para 2026, será 'súper delgado', lo que supondría un logro de diseño importante para Apple.

'Cada vez me dicen con más frecuencia que los usuarios deben imaginar dos iPhone Air de titanio colocados uno al lado del otro. En otras palabras, será súper delgado y un logro de diseño', afirma el analista en su newsletter Power On.

Eso significa que debería ser bastante delgado, aunque potencialmente más grueso que un Pixel 10 Pro Fold (10,8 mm) o un Galaxy Z Fold7 (8,9 mm), ya que un iPhone Air tiene un grosor de 5,6 mm. Según las fuentes del analista de la cadena de suministros Ming-Chi Kuo, otra reputada fuente de noticias sobre Apple, el plegable será mucho más fino cuando esté desplegado, llegando posiblemente a solo 4,5 mm.

Bloomberg ya publicó que Apple ha iniciado con los iPhone 17 un ciclo de tres años en el que realizará grandes cambios en el diseño del iPhone. Los modelos Pro han renovado su parte trasera con un protuberante módulo de cámaras al estilo de los Pixel de Google y el nuevo modelo Air pone el foco en la delgadez como principal argumento de venta. Otras informaciones han señalado que Apple 'está replanteándose su hardware de una manera que no veíamos desde hace años'.

Con el lanzamiento del iPhone 17 Air, la compañía parece querer mostrar el rumbo de diseño que marcará las futuras generaciones de iPhone, una nueva tendencia que también se aplicará a su primer modelo plegable.

En cuanto al precio y la disponibilidad, Gurman afirma que el iPhone plegable costará al menos 2.000 dólares y lo más probable es que se presente junto con la serie iPhone 18 en septiembre de 2026. Los dispositivos, sin embargo, llegarían a las tiendas unos meses después y no a los pocos días como es habitual tras la presentación de un producto.

Según Gurman, Apple está montando una línea de producción de prueba en Taiwán y planea fabricar su iPhone plegable principalmente en China, con una posible parte de la producción en India.