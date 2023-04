El truco para “revivir” un iPhone cuando se queda bloqueado y no responde

Apple tiene una merecida de fama de ofrecer con sus dispositivos una plataforma de hardware y software muy confiable en términos generales pero que, como los de cualquier otro fabricante, no está exenta de fallos. Si el iPhone ocupa la mayoría de posiciones entre los 10 móviles más vendidos el año pasado es por algo, pero eso no quiere decir que nunca de problemas. Sólo que no es frecuente.

Entre los que se puede encontrar un usuario de iPhone, el más engorroso es que el dispositivo deje de responder a sus acciones. Por ejemplo, si la pantalla se queda congelada o se va directamente a negro y la acción habitual para desbloquear el teléfono no funciona, ni se puede acceder a ningún menú u opciones en la pantalla del teléfono para tratar de salir del apuro.

Para estos casos, Apple tiene un método que permite “revivir” el teléfono y que vuelva a su funcionamiento normal. Se trata de practicar un reinicio forzado del iPhone que es algo que debe hacerse cuando el reinicio estándar, presionando el botón lateral y un botón de volumen para que aparezca en pantalla el deslizador para apagar y reiniciar el teléfono, no funciona por el motivo que sea.

En estos casos, para realizar un reinicio forzoso de un iPhone, debes seguir estos pasos:

Pulsa y suelta rápidamente el botón de subir el volumen.

el volumen. Pulsa y suelta rápidamente el botón de bajar el volumen.

el volumen. Mantén pulsado el botón lateral, hasta que aparezca el logotipo de Apple indicando que el reinicio está en marcha.

Un reinicio soluciona la mayoría de incidencias que se puedan presentar pero si no fuera el caso, entonces ya no te queda otra que contactar con el soporte técnico de Apple.