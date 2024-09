UFL: El videojuego de fútbol gratuito para consola de Cristiano Ronaldo pospone su estreno

Parece que tendremos que esperar un poco más para descubrir la versión definitiva de ‘UFL’, que se presenta como rival de gigantes como ‘EA Sports FC’ y ‘eFootball’ entre los videojuegos de fútbol. No obstante, el desarrollador, Strikerz Inc. anticipa un desplazamiento en la fecha de estreno. El título gratuito para las denominadas "consolas de salón" (PS5/Xbox Series) estaba programado para debutar el 12 de septiembre, es decir, dentro unos días. Ahora, la nueva fecha de lanzamiento nos lleva hasta el 5 de diciembre de 2024. Excepto para quienes adquieran un paquete de reserva, que podrán aprovechar un acceso anticipado al juego a partir del 28 de noviembre.

Cristiano Ronaldo uno de sus principales inversores

Según reflejan algunas fuentes cercanas al estudio, el astro portugués habría aportado al desarrollo un equivalente a 40 millones de dólares desde los inicios del proyecto en 2016. El título se apoya en el Unreal Engine de Epic Games, un motor extremadamente escalableque permite simplificar el desarrollo y adaptarlo a varias plataformas. La intención es ofrecer modos de juego y vertientes ya conocidas en otros formatos, pero introduciendo a la ecuación algún toque distintivo.

En relación a las licencias, Strikerz ha firmado acuerdos con FIFPropara obtener los derechos de más de 65.000 jugadores profesionales tanto históricos como actuales, entre otros, el propio Cristiano Ronaldo, De Bruyne, Zinchenko o Lukaku. Clubes como Sporting CP, Shakhtar Donetsk, Borussia Mönchengladbach, West Ham United, Monaco, Beşiktaş, Celtic y Rangers también han anunciado su intención de colaborar con ‘UFL’.

