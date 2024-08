EA Sports FC 25: Descubre en profundidad todas las novedades de la nueva temporada de fútbol

Los responsables de la división deportiva de Electronic Arts han distribuido nuevos materiales del modo carrera de su simulador de fútbol, revelando las mejoras, adiciones y optimizaciones que caracterizan la entrega. Con ‘FC 25’ se han propuesto añadir más autenticidad y control a las Carreras de Manager y Jugador, y en esta línea apunta la adición de Puntos de Inicio en Vivo e Instantáneas, mientras personalizas aún más tus configuraciones tácticas con FC IQ. Además, buscan ofrecer nuevas opciones de personalización de Avatar, mejoras en la calidad de vida, un mejor sistema de exploración y desarrollo de jugadores, y mucho más.

Las novedades del Modo Carrera en FC 25 - Carrera de Mánager -

En ‘FC 25’, podrás gestionar algunos de los mejores equipos masculinos y femeninos de cualquier jornada de la temporada 2024/2025. En el lado masculino, puedes tomar el control de equipos de la Premier League, EFL Championship, LALIGA EA SPORTS, Ligue 1 McDonald’s, Serie A Enilive y Bundesliga. Y en el fútbol femenino, puedes jugar con equipos de la Barclays Women’s Super League, Arkema Première Ligue, la Google Pixel Frauen-Bundesliga y la Liga F. En total, tenemos Puntos de Inicio en Vivo para 10 ligas y 12 competiciones de copa, lo que te permite seguir los resultados reales e intervenir en cualquier jornada de la temporada

Cada Punto de Inicio en Vivo reflejará los puntos actuales, goles anotados, transferencias, el progreso en las copas, forma de los jugadores, lesiones, suspensiones e incluso las posibles deducciones de puntos. El objetivo es lanzar nuevas jornadas regularmente, dando la opción de jugar junto a competiciones auténticas y potencialmente cambiar sus resultados dependiendo de tus propios objetivos y rendimiento.

