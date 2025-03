Nueva batería de juegos gratis para PC: porque a veces lo mejor viene sin etiqueta de precio

Steam, la plataforma para PC que recibe más juegos nuevos cada semana de los que podemos contar sin empezar a llorar, está cargada de títulos de toda clase y algunos son completamente gratuitos. Sí, has leído bien: ¡gratis! No tienes que gastar ni un céntimo de euro (bueno, o algún otro tipo de moneda, dependiendo de tu ubicación). Así que, si estás cansado de buscar entre montones de listados de juegos y no sabes por dónde empezar, tranquilo, que hemos hecho el trabajo por ti. Aquí te traemos una lista de títulos gratuitos que son tan buenos como encontrar un billete de 20 euros en la calle, solo que aquí no tienes que agacharte ni te dará vergüenza si alguien te ve.

War Robots: Frontiers

¿Te gustan los robots gigantes? Pues debes dar una oportunidad ‘War Robots: Frontiers’. En este juego, puedes personalizar tu robot y lanzarlo a combatir con modalidades que van desde el clásico Team Deathmatch hasta Point Control (porque, ¿quién no ama un poco de destrucción?). Y si realmente llegas a ser bueno en esto, hasta hay un modo clasificado y un pase de batalla para que no solo destruyas robots, sino también a la competencia. Además, el juego se actualiza con temporadas de contenido, que en la práctica significa que siempre habrá algo nuevo con lo que combatir.

The Local

Imagínate haciendo parkour a la velocidad de la luz, saltando de edificio en edificio, mientras intentas no caer al vacío y mantener la dignidad intacta. Eso es básicamente lo que ofrece ‘The Local’. Si alguna vez jugaste a aquellos mapas de ‘Counter-Strike’ que hacían que tu corazón latiera al ritmo de un tambor de guerra, este juego te va a encantar. Claro, si tienes antecedentes de mareos, tal vez mejor prepárate con una bolsa de plástico a mano (nada como la adrenalina y un estómago revuelto).

URLate

A veces un juego te hace pensar que la vida es más compleja de lo que parece. URLate’ es uno de estos. Es un título de apuntar y hacer clic, con una atmósfera tan misteriosa que te hará sentir que todo es un sueño... pero un sueño raro. Aquí controlas a un pájaro antropomórfico llamado Berd (porque, claro, todos necesitamos un pájaro con problemas familiares) que se embarca en un viaje emocional para resolver los problemas con su madre y su padre. Y sí, en el camino te encontrarás con situaciones que te harán sentir que tu vida es más confusa de lo que pensabas.

Seekers of Skyveil

Imagina que tomas un MOBA, lo mezclas con elementos de extracción (porque, ¿por qué no?) y luego le añades un sistema de recompensas. Eso es ‘Seekers of Skyveil’. Aquí, no solo tienes que pelear contra otros jugadores, sino también contra las amenazas del entorno (porque no hay nada más divertido que pelear contra monstruos y otras personas al mismo tiempo). Por si fuera poco, si mueres, adiós a todo el botín que has recogido. Es como un juego de "a ver quién sobrevive" pero con más tensión y menos chatarra.

Vector Strike

¿Te gustan los deportes futuristas y las explosiones? Presta atención porque ‘Vector Strike’ es un juego de balonmano donde disparas rayos de energía, corres por las paredes (sí, como en las películas) y siembras caos en el campo de juego. Los equipos se enfrentan en partidos de cuatro jugadores, y la idea es usar poderes especiales para hacer explotar la pelota, crear paredes de hielo o, por qué no, causar un huracán. Es como ‘Rocket League’, pero con más poderes locos y más rayos disparados. Especialmente divertido para jugar con amigos (y hacer que se pregunten por qué perdían el tiempo con el ajedrez).

Todo por nada

Si pensabas que para jugar y pasar un buen rato había que pagar, pues estás en el lugar equivocado. Estos juegos no solo son gratuitos, sino que también tienen algo para todos los gustos: robots, parkour, rompecabezas, batallas y hasta balonmano con rayos. Todo lo que necesitas para escapar de la realidad durante unas horas ¿A qué esperas para descargarlos? Es gratis.