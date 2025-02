Aquí tienes nuevos videojuegos gratuitos para disfrutar esta semana en PC, consolas y móviles

Los videojuegos pueden ser una afición costosa, especialmente con el precio de los lanzamientos más recientes, que a menudo superan los 70 euros en sus distintas plataformas. Esto hace que los juegos gratuitos sean cada vez más atractivos, no solo por su accesibilidad económica, sino también por las numerosas oportunidades que brindan para disfrutar de nuevas experiencias sin coste adicional. A continuación, te presentamos una selección de títulos gratuitos que puedes disfrutar esta semana en PC, consolas y dispositivos móviles.

1. Undying (PC, Epic Games Store)

‘Undying’ es un juego de supervivencia con toques de terror que se desarrolla en un mundo devastado por una infección mortal. La historia sigue a una madre enferma que enseña a su hijo, Cody, las habilidades necesarias para sobrevivir en un mundo postapocalíptico. Se trata de un juego que combina mecánicas de crafting y exploración en un entorno visualmente atractivo con el objetivo de poner a prueba tus habilidades de exploración y toma de decisiones en un ambiente cargado de tensión. Está disponible gratis en Epic Games Store hasta el 6 de febrero a las 17:00h UTC.

2. BUMP! Superbrawl (PC, Android, iOS)

Desarrollado por Ubisoft París, ‘BUMP! Superbrawl’ es un juego de acción y estrategia 1v1, donde debes predecir los movimientos del rival en turnos rápidos. Con más de veinte héroes inspirados en mitologías de todo el mundo, el formato nos invita a participar en batallas tácticas cargadas de acción. Disponible en PC, dispositivos iOS y Android, y con partidas de tres minutos, ofrece una excelente rejugabilidad.

3. Rift of the NecroDancer (Demo gratuita, PC)

‘Rift of the NecroDancer’ es un spin-off de ‘Crypt of the NecroDancer’, un título que mezcla ritmo y acción. Inspirado por clásicos como ‘Guitar Hero’, el título convierte las notas musicales en monstruos que debes derrotar siguiendo el ritmo. La demo está disponible tanto en Steam como en Epic Games Store para PC y te permitirá probar una versión temprana antes del lanzamiento completo sin gastar un céntimo de euro.

4. Honkai: Star Rail (PC, PS5, Android, iOS)

Si te gustan los juegos de rol por turnos, ‘Honkai: Star Rail’ es un título que debes probar. Producido por HoYoverse, nos invita a vivir una odisea espacial en la cual el personaje principal lleva dentro de sí, por razones desconocidas, un artefacto destructor de mundos. Durante la historia, el jugador visita otros mundos, con sus respectivas culturas y sufre las consecuencias de artefactos similares. Actualmente, el juego acaba de iniciar su arco narrativo más grande, ‘Amphoreus’, y está preparado para incorporar a Aglaea a su elenco de personajes jugables. Está disponible para PC, PS5 y dispositivos móviles.

5. Dungeon of the Endless: Apogee (Android, iOS)

‘Dungeon of the Endless: Apogee’ es un juego de defensa de mazmorras con elementos roguelike, desarrollado por Amplitude Studios y publicado por Playdigious. Originalmente lanzado en 2014, la versión ‘Apogee’ para dispositivos móviles se lanzó en marzo de 2021, incorporando el juego base y todos los paquetes de contenido descargable. Actualmente, está disponible de forma gratuita en la Epic Games Store para dispositivos iOS y Android hasta el 20 de febrero de 2025.

6. Punishing: Gray Raven (Android, iOS)

Cerramos el menú de la semana con un elegante y rápido RPG de acción para móviles. Con gráficos en estilo anime y una historia que se desarrolla en un mundo donde la humanidad casi se ha extinguido, ya que la Tierra ha sido conquistada por un ejército robótico y distorsionada por un virus mortal, en ‘Punishing: Gray Raven’ lideras escuadrones de luchadores en intensas batallas 3D en tiempo real, pensadas para aquellos que buscan un juego con combate fluido y rápido. Lo puedes encontrar de forma gratuita en dispositivos móviles.

Y así, con estos juegos gratuitos, tienes una excelente oportunidad para relajarte y divertirte sin que tu cartera se vea afectada. Así que, ¿por qué no aprovechar esta semana y probar algo nuevo? Te aseguramos que encontrarás algo que te gustará.