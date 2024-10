"Tenemos 1 billón de dólares en centros de datos para modernizar", dice el CEO de NVIDIA

Jensen Huang, director ejecutivo de NVIDIA, participó recientemente en una entrevista con la firma Altimeter Capital, donde habla abiertamente sobre la posición dominante de su empresa en el mercado de la IA. Una de las afirmaciones que más llama la atención dentro de la ronda de conversaciones fue que actualmente hay 1 billón de dólares en centros de datos basados en CPU antiguas, y que todos ellos tendrán que cambiar a GPU en los próximos 4 a 5 años.

Aprendizaje automático en aplicaciones cotidianas

Es difícil estimar cuál sería el montante de la inversión total durante este tiempo si las empresas optan por modernizar sus centros de datos con GPU, pero Huang confía en que así se hará, utilizando además sus productos. Como era de esperar, el director de la tecnológica con mayores ingresos por IA del mundo anticipa que estos procesos de inteligencia artificial estarán presentes en “casi todo” y que es inevitable.

“Cada una de las aplicaciones – Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, Premiere, AutoCAD – díganme cuál es su aplicación favorita… Les aseguro que utilizará mucho aprendizaje automático en el futuro”, dijo el ejecutivo. Este argumento, asegura, es un motivo fundamental para la modernización de 1 billón de dólares en centros de datos con sus tarjetas.

