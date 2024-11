Estos tres nuevos juegos de Mega Drive llegan a Nintendo Switch Online cargados de nostalgia

Desde las oficinas de Nintendo han anunciado la incorporación de tres nuevos títulos clásicos de Mega Drive a su servicio Nintendo Switch Online + Paquete Adicional. Los juegos, ‘ToeJam & Earl Panic on Funkotron’, ‘Mercs’ y ‘Vectorman’, están disponibles para los suscriptores del paquete adicional, lo que aumenta hasta 47 el número de títulos de Mega Drive disponibles en la plataforma.

Esta incorporación de contenido sigue ampliando un catálogo que es muy bien recibido por los jugadores de la consola híbrida de Nintendo, ya que pueden disfrutar de estos clásicos con funciones mejoradas como guardado rápido, rebobinado, modo online para jugar con amigos y opciones de visualización personalizables.

Three classic SEGA Genesis games have just been made available for #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack members!



☑️ ToeJam & Earl in Panic on Funkotron

☑️ Vectorman

☑️ WOLF OF THE BATTLEFIELD: MERCS



Original packaging shown. Contest has ended. pic.twitter.com/83mMTzfl4m