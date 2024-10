Vampire Survivors: La esperada expansión Ode to Castlevania llega a tiempo para Halloween

El popular título indie ‘Vampire Survivors’, se prepara para expandir su universo con el paquete de contenido extra que han denominado “Ode to Castlevania”. Esta expansión, que se lanzará el 31 de octubre de 2024, además de rendir homenaje a la icónica serie de Konami, también marcará la mayor expansión creada por el desarrollador Poncle hasta la fecha. El nuevo DLC promete llevar la experiencia a otro nivel, añadiendo más de 20 personajes y 40 armas, incluidos ocho tipos de látigos, y más de 30 pistas de música inspiradas en la serie ‘Castlevania’.

Explora el Castillo de Drácula

Uno de los aspectos que llaman la atención de ‘Ode to Castlevania’ es la introducción de personajes tan icónicos como Simon, Richter, Trevor y Sonia Belmont, así como otros héroes como Alucard y Sypha de la serie clásica. Este elenco podrá experimentar con una rica variedad de habilidades y estilos. En paralelo, la incorporación de nuevos hechizos de magia elemental, junto con la famosa colección de látigos, promete oportunidades únicas para personalizar la experiencia.

El nuevo mapa, una representación del castillo de Drácula, será el escenario más grande que ‘Vampire Survivors’ haya tenido hasta ahora. Este entorno, que promete ser visualmente impresionante, estará (casi) libre de vampiros, lo que añade un elemento muy intrigante a la exploración. En este sentido, los desarrolladores de Poncle han dejado entrever que el escenario incluirá numerosos homenajes a la franquicia de Konami.

