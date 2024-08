Prince of Persia: The Lost Crown recibirá el DLC Mask of Darkness el 17 de septiembre

Los altos mandos de Ubisoft han confirmado que el paquete de contenido descargable “Mask of Darkness” para 'Prince of Persia: The Lost Crown' se publicará a mediados del próximo mes de septiembre de 2024. El nuevo contenido estará disponible en todas las plataformas en las que el juego tiene representación, incluida la reciente edición para PC/Steam.

Más acción y nuevas aventuras

En realidad, “Mask of Darkness” se lanzará junto a la ‘Edición Completa’, que incluye: el título base, el aspecto Immortales, el amuleto Ave de Prosperidad, la skin de Warrior Within, una guía del aventurero digital y dos nuevas apariencias para Sargon inspiradas en ‘Prince of Persia: The Two Thrones’. En esta línea también se integrará un nuevo capítulo oscuro a la historia de Sargón. En él, podrás explorar un nuevo mundo interconectado que se forma mediante biomas únicos para dar forma a esta aventura original en Mount Qaf.

Prince of Persia: The Lost Crown Ubisoft

Para concretar, el 17 de septiembre, la edición completa de ‘Prince of Persia: The Lost Crown’ estará disponible en Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC a través de la tienda Epic Games Store de Ubisoft -y ahora en Steam-. También se publicará un paquete de actualización completo que estará disponible para los todos propietarios del juego que deseen obtener cuatro máscaras para Sargón, un amuleto y la guía de aventuras digital.

Prince of Persia: The Lost Crown

El nuevo videojuego de plataformas de acción-aventura ambientado en el mundo persa mitológico de Ubisoft, se ha desarrollado en sus instalaciones de Montpellier, y propone a los jugadores ponerse en la piel de Sargon, un joven combatiente que forma parte del grupo de élite de los Inmortales. En su misión por rescatar al príncipe Ghassan, explorará el Monte Qaf, un lugar antaño maravilloso, pero ahora maldito y hostil. El formato cuenta con una estructura inspirada en el género metroidvania que permite explorar un mundo artesanal a su propio ritmo, pasando por escenarios basados en la mitología persa desde la “Ciudadela del Conocimiento” hasta los coloridos paisajes de los “Bosques hircanos”.

Sinopsis

“Adéntrate en un atractivo juego de plataformas repleto de acción y aventura. Viaja por la mitología persa y manipula los límites del espacio y el tiempo. Controla a Sargon y pasa de ser un prodigio de la espada a toda una leyenda, dominando los secretos del combate acrobático y desbloquea nuevos poderes del tiempo y habilidades especiales únicas.”