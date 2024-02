Déjate atrapar en el Limbo de Atomic Heart con su nuevo contenido descargable

Atento, porque la explosiva aventura de “Atrapado en el Limbo”, el segundo paquete de contenido descargable de ‘Atomic Heart’, ya se encuentra disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y en formato PC. Además, es gratuito para todos los usuarios que dispongan del Pase Atomic. En líneas generales, este paquete de contenido descargable pretende sumergirnos de nuevo en el alocado mundo de Limbo, prometiendo una nueva y estrambótica jugabilidad, extraños enemigos y emocionantes revelaciones.

Desafíos con sabor a Limbo

“Atrapado en el Limbo” continúa justo donde termina el juego principal, explorando un final diferente al del primer descargable Instinto de Aniquilación. De modo que te puedes ir preparando para descubrir nuevas secciones del retorcido mundo del Limbo, repletas de desafíos con un sabor único. Es decir, junto con la ayuda de la esencia del Gemelo, los jugadores podrán guiarse a través de obstáculos, desentrañar los secretos de su pasado y de este enigmático mundo, además de extravagantes combates con oponentes y armas de diseño único.

POV: YOU ARE DLC TO ATOMIC HEART THAT FLYING TO IMMINENT RELEASE



5 days left, by the way. pic.twitter.com/c5iMhWCZ9H