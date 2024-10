Konami refuerza eFootball con el apoyo de FIFA para el Torneo de la Copa Mundial FIFAe

Konami y FIFA han revelado los términos de un acuerdo de colaboración, por el cual, el primero ofrecerá soporte con su juego ‘eFootball’ (anteriormente conocido como Pro Evolution Soccer) para el torneo de eSports de la Copa Mundial FIFAe. Como parte de la iniciativa, hasta finales de este año se llevarán a cabo dos torneos de la Copa Mundial FIFAe con eFootball, uno con la versión móvil y otro con la versión de consola.

En brazos de su anterior rival

Desde que terminó su asociación con EA, la organización futbolística no ha sido capaz de promover un videojuego con licencia desde ‘FIFA 23’, el último de la serie. Pero en esta ocasión, la asociación de fútbol ha confirmado que planea lanzarse al mercado en brazos de su anterior rival y ahora competidor de ‘EA Sports FC’.

Desde que se separó de EA Sports, FIFA no se ha asociado con ningún videojuego. Aunque la federación ya ha confirmado que tiene planes de lanzar un simulador de fútbol, aún no ha anunciado ninguna información concreta al respecto.

Hasta ahora, sin embargo, la asociación anunciada con Konami se limitaría sólo para el torneo de eSports, no para un juego nuevo. El comunicado de prensa en el sitio web oficial de Konami, no obstante, indica un acuerdo que se extenderá varios años y, por tanto, no es improbable que se amplíe en segmentos más allá de los eSports, generando una nueva franquicia de corte generalista, pero sólo el tiempo lo dirá.

Take on the world🌍



”FIFAe World Cup 2024™” will be held in #eFootball!



In-game qualifiers ”Round 1 to Round 3" have kicked off from today🎮📱



Head in-game and become a FIFAe Champion🏆#FeWCeFootball#FameYourGamepic.twitter.com/zBT7lWv5zq