Zuckerberg propone el día 26 para su pelea con Musk y éste anuncia que se retransmitirá por X

Una de las historias más esperpénticas que está protagonizando Elon Musk es la de su anunciada “pelea en una jaula” con Mark Zuckerberg. Un simple rifirrafe entre los dos multimillonarios en redes sociales el pasado junio terminó con el CEO de Meta aceptando el reto lanzado por el propietario de la antigua Twitter, ahora X. El asunto pasó a un segundo plano durante las semanas posteriores en las que solo se vieron algunas imágenes, tanto de Zuckerberg como de Musk, entrenando junto a profesionales.

El primero, con el luchador profesional Israel Adesyan y el segundo con el cinturón negro de jiu-jitsu Lex Fridman. Tampoco han faltado los inevitables chascarrillos del propietario de X, pero sin nuevos detalles sobre la realización de la pelea entre los dos magnates.

🏆🏆🏆 No fugazi with Mark 🦈 This is Serious Business‼️ pic.twitter.com/nraS4DrvuO

Sin embargo, el beef ha vuelto a la actualidad tras un intercambio de mensajes de los contendientes desde sus respectivos medios sociales, X y Threads. Este domingo Musk anunciaba que el combate, que está previsto que se celebre en Las Vegas aunque aún sin fecha confirmada, será retransmitido a través de X y que todos los ingresos irán a un fondo de ayuda a veteranos.

Zuck v Musk fight will be live-streamed on 𝕏. All proceeds will go to charity for veterans.

Poco antes había señalado en otro ¿tuit? que estaba preparándose para la pelea y que se pasaba el día levantando pesas. “No tengo tiempo para hacer ejercicio, así que las he traído al trabajo”, explicaba.

Zuckerberg recogió el guante y le contestó, desde Threads, que él estaba listo “ahora” y explicó que cuando aceptó el reto sugirió la fecha del próximo sábado 26 de agosto para su celebración, pero que no ha recibido una respuesta. “No estoy conteniendo la respiración”, afirmó.

Tras este comentario, Elon Musk ha comentado hoy que la fecha exacta para el combate aún estaba sin fijar debido a que tiene que realizarse una resonancia magnética del cuello y la espalda y que podría necesitar una cirugía antes del combate, algo que sabrá esta semana.

Exact date is still in flux. I’m getting an MRI of my neck & upper back tomorrow.



May require surgery before the fight can happen. Will know this week.