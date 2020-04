«Modern Family»: Adiós a la familia más moderna y rompedora

Los hemos visto crecer, viajar, discutir, disfrazarse, aprender, madurar, equivocarse y dar motivos suficientes para ser una de las familias más queridas de la televisión. Hoy se emite en España el final de «Modern Family», serie que ya se despidió el 8 de abril en Estados Unidos y que ahora pasa el turno a Fox para tratar de contener las lágrimas nostálgicas de sus fans. A partir de las 00:15 horas, la cadena emitirá los dos capítulos que ponen fin a una «sitcom» que ha producido miles de carcajadas durante 10 años, 11 temporadas y 250 episodios. «Modern Family» ha sabido mantenerse en el tiempo y convertirse en un buen rato cotidiano, no ha tenido problemas a la hora de que la historia de sus protagonistas no caduque así como no ha defraudado en ningún momento a sus seguidores. Sin embargo, como todo, la serie tenía que llegar a un final tarde o temprano y, aunque sus protagonistas habrían preferido seguir viéndose a diario y continuar haciendo temporadas, es hora de soñar con un posible «spin-off» y decir adiós a los Dunphy-Pritchett.

Desde que se estrenó un 23 de septiembre de 2009 hasta hoy, «Modern Family» ha roto moldes en todos los sentidos. Por un lado, cambió la percepción de hacer comedias televisivas al presentar un formato tan diferente como atractivo. La serie destacó al narrar la vida de esta multifacética familia desde una perspectiva documental. Las escenas se entrelazaban con unos apartes donde cada personaje comentaba sus opiniones acerca de lo que ocurría en cada capítulo. Unas conversaciones mirando a cámara, en las que, sin dejar de ser personajes de ficción, rompían la cuarta pared dando la sensación de que hablaban directamente con el espectador.

Más allá de los tópicos

Por su parte, «Modern Family» fue la primera serie de televisión en abierto que huyó de los estereotipos y, en lugar de mostrar a una familia convencional con madre, padre e hijos, puso ante los ojos de los espectadores a una pareja gay con una hija adoptada. «Modern Family» desafió los tópicos del matrimonio LGTBI visualizando su absoluta normalidad. De hecho, una encuesta publicada por «The Hollywood Reporter» en 2013, el 35% de los encuestados afirmaban que habían cambiado su posición frente al matrimonio homosexual. Por su parte, destaca el papel de Sofía Vergara, que interpreta a Gloria, una mujer inteligente, despampanante y pareja del abuelo de la familia. La actriz ha sabido mostrar que el acento latino no es un obstáculo y ha hecho ver que hay mucho más allá de una cara bonita. Vergara se convirtió en la actriz mejor pagada de la televisión, alcanzando ser conocida en todo el mundo. Sin embargo, no ha ganado ningún Emmy o Globo de Oro, a diferencia de otros compañeros como Eric Stonestreet o Ty Burrell. Las primeras temporadas de «Modern Family» alcanzaron los 12 millones de espectadores de media y, aunque la cifra ha ido disminuyendo, la fama se ha mantenido. La serie ganó el Globo de Oro a Mejor comedia y ha conseguido que cada espectador se sienta como uno más de la familia. Cuando te diviertes, el tiempo pasa volando, y hoy toca despedir a Phil, Claire, Haley, Alex, Luke, Cameron, Mitchell, Lily, Gloria, Jay y Manny... ¿para siempre?