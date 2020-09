Drew Barrymore, de niña rebelde del cine a presentadora de un “Talk Show”

“Thw Drew Barrymore Show” es el nuevo proyecto de la actriz que dio vida a la niña de E.T. hace una eternidad. La cadena CBS estrenará este espacio para entrevistas este lunes 14 de septiembre y prometen mucho entretenimiento pero también bastante “autodescubrimiento”, como ha declarado ella en una entrevista con “Variety”.

El formato del programa reúne todos los ingredientes necesarios con una mezcla de invitados famosos, piezas de estilo de vida y momentos cómicos. “Todos somos seres humanos en este planeta pasando por nuestras vidas y nuestras trayectorias y hay una manera de conectarse a través de eso”, dijo Barrymore. “No tenemos que hurgar. No busco lastimar a nadie. Pero al mismo tiempo, me gusta meterme bajo las capas. No puedo soportar la superficie. Nunca he vivido en ese espacio”, ha declarado sobre sus intenciones televisivas.

Adaptado a la situación pandémica actual, “The Drew Barrymore Show" se emitirá en directo a las 9 de la mañana en ciudades como Nueva York, Boston, Filadelfia y Miami, y a las 2 de la tarde en Chicago, Dallas y San Francisco, entre otras. Durante la primera semana tendrá invitados amigos que la ayudarán en su despegue como Reese Witherspoon, Jane Fonda, Charlize Theron, Tyra Banks y, solamente en el primer episodio, sus ex compañeros de reparto Cameron Diaz, Lucy Liu y Adam Sandler. No habrá público en el estudio, aunque tratarán de conectarse con la audiencia en casa vía telemática.. Por medio de la tecnología, Barrymore podrá entrevistar a un invitado que parecerá estar sentado en un sillón cómodo frente a ella, aun cuando esté al otro lado del país.