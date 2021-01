La sinceridad de Andrés Velencoso en ‘La Resistencia’ sobre su vida sexual: “Iba loco perdido”

El actor y modelo, Andrés Velencoso, pasó ayer por el plato de ‘La Resistencia’ para someterse a las curiosas y graciosas preguntas de David Broncano, quien se encontró con uno de los entrevistados más abiertos y sinceros de todos los que han pasado por el programa a lo largo de sus tres años de existencia.

Velencoso respondió sin tapujos a la clásica pregunta que Broncano hace a sus acompañantes: “¿Cuánto dinero tienes en el banco y cuántas relaciones sexuales has tenido en el último mes?”, le preguntó el presentador. “Tengo dos millones de euros entre inversiones y todo. En el último mes he tenido unas 30 relaciones sexuales”, dijo el invitado.

La cosa no quedó solo ahí: repasando su trayectoria como modelo, recordó sus primeros años en Nueva York. “Cómo tenias que ir tu por Nueva York en 2001, eh”, le dijo Broncano y este respondió: “Loco perdido. Iba a fondo. Me lo has visto en el brillo de los ojillos”.

En este momento, Broncano le dijo al invitado: “Te la tenías que escayolar eh”, provocando la risa de Velencoso. El modelo no dudó en entrar en el juego del presentador: “¿Por qué empiezas a trabajar de modelo? Pues para follar”, dijo. “O sea, ¿me lo confirmas?”, le respondió Broncano. “Claro”, dijo Velencoso.

Llamada en directo a Gisele Bündchen

En otro momento de la entrevista, David Broncano pidió a Andrés Velencoso que le recomendara algún modelo para invitarle al programa. Este respondió que podría decírselo a Gisele Bündchen: “Bueno, ya, claro, no ha jodido, dime algún futbolista, Cristiano, Messi...”, respondió en tono irónico el presentador.

Posteriormente, Broncano pidió a Velencoso que llamara a la modelo brasileña para invitarla al programa: “Si tuviera su teléfono, ¿fliparías no?”, le dijo el invitado. “Lo tienes, lo tienes”, le respondió el presentador. Tras esto, Velencoso reconoció que tenía “un teléfono suyo” pero no sabía si era el de verdad: “A lo mejor lo ha cambiado”.

Mientras, la llamada daba tono Broncano dijo que estaba tenso: “Se acerca esta entrevista. Pregúntale por su marido, Tom Brady”. Sin embargo, no hubo respuesta y terminó saltando el contestador automático. “Lo ha intentado”, concluyó Broncano.