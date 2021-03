Toni Cantó ya tiene nuevo trabajo

Ni 24 horas ha tardado el ex político de Ciudadanos Toni Cantó en conseguir un nuevo trabajo, después de que ayer dimitiera como ex coordinador de su partido en la Comunidad Valenciana y renunciara a su acta de diputado. En este caso tampoco ha sido de lo suyo, a pesar de que en el momento de dimitir dijo que iba a hablar con su representante, “para volver a trabajar de lo mío”.

Por lo pronto su primera oferta laboral ha sido en directo y a través de un programa de televisión. Risto Mejide ha sido el encargado de lanzar el anzuelo desde su programa en Cuatro, “Todo es mentira”. Cantó conectó con el programa de Mediaset para transmitir su desencanto por la situación actual y confesó encontrarse “sin ninguna ilusión”. Ante Mejide y sus colaboradores explicó que el chasco se lo ha llevado porque “Si no me encantara la política no me hubiera metido. Pero yo ahora mismo lo único en lo que estoy pensando es en desconectar”.

¿A “Supervivientes”?

EL estilo irónico del programa tanteó al actor para ver si estaba “Supervivientes” entre los formatos que le habían propuesto. “Si renuncias a la política, ¿entonces de qué vives? le preguntó el presentador, añadiendo que tendría que “vivir de algo”. En ese momento Mejide anunció que la productora de su programa estaba detrás de una de las ofertas a Cantó y matizó en pleno directo: “Desde aquí formalizo la oferta para que vengas como tertuliano cuando quieras a compartir con nosotros igual que el resto de tertulianos y analistas de este programa”. “Iniciamos la negociación. Acepto”, ha confirmado Cantó en directo.