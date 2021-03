El representante de Suiza en Eurovisión acusa a Telecinco de mentirle sobre el documental de Rocío Carrasco

Le trajeron en volandas desde Suiza para que estuviera la noche del estreno del documental “Rocío, contar la verdad”. Telecinco no reparó en gastos para que Gjon’s Tears, interpretara en directo su tema para Eurovisión, “Tout l’Univers”, que sonaba de fondo en la pieza que ha revolucionado España. Y le dijeron bonitas palabras... que ahora no son verdad.

“Cuando Telecinco usó mi canción, me dijo que era especial y única para ellos, que por ello me invitaron a su programa y me preguntaron si podían usar mi canción para todo el documental. Y acepté para agradecer el apoyo de España”, ha escrito el artista en sus stories de Instagram. Pero su siguiente imagen era de sorpresa y en el texto criticaba a Telecinco: “Yo cuando me doy cuenta de que no tenemos la misma definición de ‘‘único’' y ‘‘todo el programa’'”.

El artista se refiere a que la cadena ha usado “Voilá” de la contendiente francesa al eurofestival Barbara Pravil para musicalizar las entregas 2 y 3 del documental. Desde luego aseguró que no es “ningún drama” lo ocurrido, pero sí que pretende ser sindero, y cuando “algo no está bien, hay que decirlo”. De lo que sí está seguro es de que “pienso que no está bien que un canal de televisión me mienta sin motivos”