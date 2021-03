Rocío Carrasco: “Me gritaban Rocííto eres una cierva embarazada”

Tras la polémica suscitada por los primeros episodios del documental “Rocío: contar la verdad para seguir viva”, esta noche se emiten dos nuevos capítulos en la vida de Rocío Carrasco. Antes de comenzar, la hija de Rocío Jurado ha querido enviar un mensaje en el que señala “estoy bien. Un pelín desbordada por todo lo ocurrido durante esta semana, pero tranquila y serena. Quería agradecer a los que se han creído mi relato y a todas las mujeres que se han podido sentir identificadas por mi relato. Estoy fuerte para seguir contando mi historia”.

Estas son las frases más destacadas del episodio 2: Se nos rompió el amor

Febrero de 1996: Rocío se queda embarazada

-“Voy a tener un hijo. Para mí era lo más importante y lo más grande que me podía pasar”.

-”En el momento que Antonio David me dijese que no podía ser, yo iba a hacer todo lo contrario”.

-”Me dijo. Yo no voy a ir a tu casa ni a la mía a decírselo a nuestros padres. Yo le dije no tengas ningún problema. Yo voy sola”.

-”A sus padres les faltó decir. ‘lo hemos conseguido, Rocío Jurado tiene una nieta’”.

-”Hola mamá, le dije a mi madre. Me sonrió y me dijo, estás preñá no?”.

-”La reacción de mi padre (Pedro Carrasco) fue diferente. Desde que yo me fui de casa a los 18 años yo no tengo relación con él. (...) “Te lo he dicho, ha conseguido lo que quería. Y ahora dos huevos y pa´ lante”.

-”Si fuera niño me gustaría que se llamara Pedro Juan y su madre me dijo “o Juan Pedro” porque el bebé te lo ha hecho mi hijo, no tú con un dedo”. Me puse a llorar y Antonio David me empezó a increpar y que el niño tenía que llevar primero el nombre de su abuelo paterno (Juan)”.

-”La boda no fue una imposición, fue una guía. Era mi deseo, pero era el deseo de mis padres, de los suyos. Era formalizar algo que se tenía que hacer. Fue un día muy feliz y yo lo viví como un cuento”.

-”No tengo ni fotos ni alianza porque las tiré al váter”.

-”yo amaba y adoraba esa panza. Yo cogí mucho peso. Solo comía”.

-”Para mí la nevera era como Disneyworld”

-”Yo, cuando me enteré que era una niña, me volví loca. Otra Rocío para la familia”.

-”Rocío era preciosa era una muñeca. Ahí se lió una... Mi madre cantando en el paritorio, la niña llorando, el médico allí con todas las cosas, y ella cantándole a todo el personal del hospita. Era como el camarote de los hermanos Marx”

“No sé si fue el día más feliz de su vida, pero sí el que se aseguró su futuro”.

-“Siempre me he considerado una buena madre”

-”Cuando ella (Ro) era pequeña. Yo era muy feliz”.

-”A mi madre había cosas de la prepotencia que no le gustaban. Había cosas que no le cuadraban”.

-”El segundo embarazo no fue como el primero. Sí buscábamos ese niño. Y Antonio David se lo tomó muy bien”.

-”Un verano empiezo a ver con una chica que se llamaba Sonsoles demasiado brazo por encima, demasiado toqueteo de la cara, demasiada complicidad que no era lo esperable con una persona que acabas de conocer. Y yo lo hablé con él. Su respuesta fue que yo estaba loca. Que las hormonas me estaban sentando mal”.

-”Voy a salir porque delante mío se cortará. Pensé. Y como ví que tardaba cuando se fue a pedir una copa. Y la curiosidad mató al gato. Me lo encontré comiéndole la boca a esa mujer detrás de la barra del bar”.

-”A ti el embarazo te está sentando mal a la cabeza. Entonces tuve un ataque de pánico. Un ataque de pánico no porque me esté poniendo los cuernos, sino como madre. Porque él estaba utilizando ese embarazo para decirme que lo que yo había visto no era real”.

“A las seis de la mañana me fui andando a casa porque él me dijo que se quedaba con la otra mujer. Yo sabía que en ese momento se rompe la relación”.

.”Me gritaban Rociito eres una cierva embarazada”