Ana Rosa corrige a Verónica Fumanal: “Con Zapatero se acabó ETA porque él estaba; fue el que lo vendió”

Intercambio de pareceres entre la colaboradora Verónica Fumanal y la presentadora de “El programa de AR”, Ana Rosa Quintana. Todo ha comenzado en la quietud del espacio esta mañana mientras varios colaboradores como Eduardo Inda comentaban lo sucedido durante la manifestación en Colón de este domingo para protestar por los indultos y su trascendencia política.

“Yo no soy facha, pero pienso lo mismo que pensaba Sánchez antes. Que le contó a Risto como vamos a ver”, así introducía Ana Rosa un vídeo de 2014 con una entrevista entre Pedro Sánchez y Risto Mejide. En el extracto se ve como el publicista le asegura que “tu partido a indultado a algún banquero” y el presidente del Gobierno asegura que lo sabe y que “lo siento mucho y pido perdón a la ciudadanía por ello”. Sánchez continúa desarrollando la idea de que como ha dicho “públicamente” ese indulto fue un error. En ese momento lanza su opinión: “Hay que acabar con los indultos políticos”.

Quintana explica como habla de dos tipos de indultos “los banqueros y los políticos”. Intervino Verónica Fumanal para explicar que de cara a las elecciones dijo aquello porque hablar de ellos en otro sentido “la campaña electoral le iba a hacer daño”. También apuntó a que “nadie se presenta a unas elecciones diciendo voy a dialogar con ETA”. La presentadora, indignada preguntó: “¿Nos parece bien (no hablo sólo de Sánchez) que muchos políticos engañen en campaña electoral porque están diciendo una cosa y pensando en otra?”. Y añade: “¿Nos parece bien que nos mientan los políticos?”.

En opinión de Fumanal, “si el PSOE hubiera pactado con CS no estaríamos en esta situación”. Y justificó que lo de Sánchez “no fue una mentira deliberada” “En 2019 también lo dijo. Pedro Sánchez no estaba a favor de los indultos y por lo que sea, ha cambiado de opinión”, le contestó Ana Rosa a su colaboradora y le insistió en que “algún día tiene que explicar por qué ha cambiado de opinión”.

Cuando Fumanal ha querido meter en la conversación a Zapatero y el fin de ETA, Ana Rosa Quintana se ha negado en redondo a aceptar ese criterio: “No, no, no, no. Con Zapatero se acabó ETA porque él estaba, el que lo vendió. Con ETA se llevaba acabando con la Policía y la Guardia Civil un montón de años”.