Irene Rosales abandona “Viva la vida”:”Ha llegado un momento en el que no puedo más”

Ni siquiera su marido consiguió hacerla cambiar de opinión. Irene Rosales, la esposa de Kiko Rivera anunció este fin de semana que abandona su colaboración con el programa de Telecinco “Viva la vida” para poder recuperar un poco de tranquilidad: “Tengo que frenar si quiero estar bien, sobre todo conmigo misma”.

Ha sido una temporada llena de emociones y polémicas para Irene Rosales, situada en el centro de muchas de las informaciones por su matrimonio con Kiko Rivera y todo lo que tenga que ver con las familias Rivera y Pantoja. La semana pasada el DJ entraba en directo en “Viva la vida” y con un detalle muy romántico intentó animar a su mujer que ya había esta dándole vueltas a abandonar el programa que presenta Emma García. Tras hablar de Mila Ximénez emocionado, Kiko Rivera quiso dirigirse a Irene que ya había explicado que “Parece que todo lo que hago lo hago mal. Me importa un bledo lo que opine todo el mundo”.

Al principio parecía que mantenía el tipo: “Estoy súper tranquila y si la gente piensa que yo muevo a Kiko la gente se equivoca”. También confesó que “Discuto más con él que él con su familia. Pero eso no significa que no lo vaya a apoyar. Esto me da más dolores de cabeza que otra cosa. No discuto con mi familia y los problemas los tengo con la familia de mi marido. Yo apoyo a mi marido, pero eso no significa que siempre esté de acuerdo con lo que hace. Por ejemplo, cuando decidió ir al ‘Deluxe’, yo le aconsejé que no lo hiciera, pero luego él hizo lo que quiso. Y ahí es donde yo le apoyo, aunque no esté de acuerdo”.

El apoyo de Kiko

Tras unas semanas duras, Kiko explicó en directo que “quiero aprovechar para decir una cosa. La última semana mi mujer decía que quería dejar la televisión. Yo quiero aprovechar para decirle y que se entere España entera que no debes de hacerlo”. Y además remató diciendo que si existe un trabajo perfecto para ti ese es ’Viva la Vida’”, porque según el DJ, “te cuidan, te quieren, te respetan y te están dando tu posición. Te están cuidando al máximo”.

Pero parece que ni siquiera los ánimos de su marido han podido con lo inevitable e Irene Rosales se rompía en directo este domingo. “Ha llegado un momento en el que no puedo más. Subir a trabajar se me hace un mundo, estar en mi casa con las niñas es muy agobiante y el poco tiempo que paso con mi marido lo pasamos en mitad de la polémica”, le explicó a la presentadora. Matizó que su necesidad vital pasaba por “frenar si quiero estar bien, sobre todo conmigo misma”.

Relató que la situación en la que se encuentra en la actualidad lo hace todo más difícil: “Yo no puedo parar la impulsividad de mi marido a la hora de ir a una entrevista, no puedo parar que hablen de mí en televisión y me afecte...”, y que precisamente su matrimonio le obligaba a estar “dando explicaciones públicamente de algo que no es mío”, en referencia a la relación de Kiko e Isabel Pantoja.

Mientras que el equipo de “Viva la vida” contenía la emoción, la colaboradora anunciaba que dejaba su participación en el programa y recibía los halagos de presentadora y compañeros. “Has sido un gran descubrimiento y has sido muy auténtica”, le contestó García que incluso la invitó a volver tras pasar por ese momento de crisis. Irene agradeció el gesto, y aunque aseguró que era una decisión muy meditada, aclaró que podría llegar a arrepentirse.