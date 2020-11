Muere el padre de Irene Rosales tras una larga enfermedad

La mujer de Kiko Rivera, Irene Rosales, ha recibido la peor de las noticias: su padre ha fallecido, tras una larga enfermedad y después de superar el Coronavirus, por una neumonía. Llevaba ingresado dos semanas y la familia se estaba preparando para el fatal desenlace ya que se encontraba desde el pasado fin de semana en situación crítica. La muerte se ha producido sobre las seis de la mañana.

Una nueva tragedia para la sevillana que, hace poco menos de un año, perdía a su madre tras un cáncer fulminante. La muerte de su padre, no por esperada, deja de ser tremendamente dolorosa para Irene y sus cuatro hermanos, que han estado día y noche, turnándose para cuidar de su padre en el hospital.

Según fuentes cercanas a la familia “Ayer ya estaba sedado y toda la familia estaba preparada para lo peor. Ha sufrido mucho y durante muchos años. No es lo mismo que la muerte de su madre que fue inesperada al ser algo tan rápido y fulminante”.

Tras el confinamiento decidió que su padre viviera en su casa para poderlo atender mejor.

Desde ayer, Irene y sus hermanos, esperaban el fatal desenlace. Ha fallecido víctima de una neumonía, tras superar hace unas semanas, el Covid, y su familia, ha podido estar a su lado. Este era uno de los grandes temores de Irene Rosales que, al igual que sus hermanos, se contagiaron de Covid cuidando a su padre. Durante el confinamiento, Irene expresó el temor que le producía que su padre pudiera enfermar de Covid, ya que estaba ingresado en una residencia. “El que lo pudiera coger (el coronavirus) y tuviera que irse a un hospital, sin poder verlo y sin poder estar a su lado, me daba pánico. Ese era mi gran temor, que le tocase a un familiar y no poder estar con él y visitarlo”.

Kiko Rivera e Irene Rosales salen del hotel donde se hospedan para acudir a un restaurante, en Madrid a 14 de noviembre de 2020. RESTAURANTE;HOTEL;PAQUIRRI;PANTOJA Francisco Guerra / Europa Press 14/11/2020

“Durante la cuarentena he ido cada día a casa de mis padres para estar con él-explicó Irene en su programa. “Ahora hemos tomado la decisión de que se venga a vivir con nosotros.Como sabéis lleva muchos años enfermo y, tras la falta de mi madre, pues creemos que es lo mejor Va a ser más fácil cuidarle así”.

Los hermanos Rosales están destrozados por esta triste pérdida. Son una familia muy unida que ha visto cómo, en nueve meses, perdían a sus padres. Mayte Vázquez, falleció el pasado febrero dejando a Irene con una tristeza infinita y un cierto sentimiento de culpa: “Damos por hecho que las personas nos van a durar toda la vida. Me acostumbré a que mi madre tenía que cuidar de mi padre, yo tenía mi vida... me siento culpable por no haber hecho que mi madre hubiese disfrutado de su vida también”.

La familia Rosales aún no se había recuperado de la muerte de la madre de Irene, en febrero de 2020.

Mayte se murió en los brazos de Irene y aún no ha superado el dolor que le produjo su partida. “Estoy destrozada, ella era mis manos, mis piernas, mi todo... Y en dos meses y poco se ha ido. Se fue conmigo a solas, en casa, y eso por un lado me tranquiliza, pero también me rompe” confesó en “Viva la Vida”.

Singer Isabel Pantoja and son Francisco Rivera Pantoja during burial Mayte Vazquez in Camas, Sevilla. 06/02/2020

Fue una esposa entregada al cuidado de su marido enfermo, una gran madre y la mejor abuela para Ana y Carlota Rivera, a quienes adoraba e iba a recoger al colegio siempre que podía. Fue ella quién se quedó al cuidado de las niñas cuando Irene y Kiko participaron en GH Dúo. Entonces, era la propia Irene quién, entre lágrimas, confesaba la tragedia que supuso para su familia la enfermedad de su padre: “Mi padre se cayó trabajando y lo que tiene es un tumor cerebral. Lleva con él 16 años. A día de hoy es un campeón, un luchador. No es consciente al cien por cien de lo que pasa, por así decirlo, no es feliz. No es una persona que se pueda valer al por cien por cien por sí misma, pero está con nosotros”.

¿Irá Isabel Pantoja a dar el pésame a su nuera?

Ahora que ya no está con ellos, Irene se queda huérfana y con un panorama sombrío: sus hijas ya no tienen más abuela que Isabel Pantoja con quien la relación está absolutamente rota tras las duras declaraciones de su marido. Por eso, y a pesar de que Irene ha dejado claro que está del lado de Kiko Rivera, también lanza mensajes a Isabel Pantoja para que no desaparezca de la vida de las niñas: “Ella es la única abuela que les queda”.

Singer Isabel Pantoja and Irene Rosales in Sevilla on Sunday 15 December 2019.

La triste pérdida del progenitor de Irene Rosales abre una nueva vía de acercamiento entre Isabel Pantoja y su hijo. Es la oportunidad perfecta para que se produzca el esperado reencuentro. Si, en febrero, la tonadillera no dudó en acudir al tanatorio dónde se veló a su consuegra, hay quiénes aún confían en que el dolor de Irene conmueva a Isabel y acuda a mostrarle sus condolencias.

Un gesto, el de Isabel Pantoja apoyando a su nuera en estos difíciles momentos, que sería muy bien recibido por su hijo. De no hacerlo, es de esperar que el DJ no perdone a su madre que no tenga una muestra de compasión hacia su esposa que vive su año más duro.