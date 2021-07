“Doctor Who”: Chris Chibnall y Jodie Whittaker entregan las llaves de la Tardis

Parece mentira pero al decimotercer Doctor (señor del Tiempo), Jodie Whittaker, se le acabó el suyo. La actriz junto al showrunner Chris Chibnall abandonarán la serie más longeva de la televisión tras cuatro años. Parece que los malos datos conseguidos por el equipo han propiciado el final de su etapa que acabará con tres eventos especiales.

La elección de Whittaker fue revolucionaria ya que se trata de la primera mujer en interpretar al loco de la cabina azul y la elección de sus tres acompañantes: Tosin Cole (Ryan), Mandip Gill (Yaz) y Bradley Walsh (Graham). “Jodie y yo hicimos un pacto de ‘tres series y fuera’ entre nosotros al comienzo de esta explosión única en la vida”, reveló Chibnall. “Así que ahora nuestro turno ha terminado y estamos devolviendo las llaves de la TARDIS”, ha explicado el showrunner.

“En 2017, abrí mi estupenda caja de regalo de zapatos talla 13″, comentó Whittaker. “No podría haber adivinado las brillantes aventuras, mundos y maravillas que iba a ver en ellos. Mi corazón está tan lleno de amor por este programa, por el equipo que lo hace, por los fanáticos que lo ven y por lo que ha traído a mi vida. Y no puedo agradecer lo suficiente a Chris por confiarme sus increíbles historias “.

The Telegraph informó a principios de año que los episodios estaban atrayendo a menos de 5 millones de espectadores, mientras que más de 10 millones de espectadores vieron el final de Doctor Who de David Tennant en 2010, según The Guardian . Jodie aparecerá por primera vez en la decimotercera temporada de Doctor Who, que se emitirá a finales de este año, y luego en el primer especial, que llegará a las pantallas el día de Año Nuevo de 2022.

Un segundo especial saldrá al aire en la primavera de 2022, con la última aparición de Jodie como el Doctor, en la que se regenerará, llegando en otoño de 2022 como parte de las celebraciones del centenario de la BBC.