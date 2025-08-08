Rosa y Manu, ¿futuros invitados de 'El Hormiguero'? Así se pronuncia este colaborador del programa

Sin ellos sería difícil entender el éxito de un formato como 'Pasapalabra'. Con más de 300 y 200 programas a sus espaldas respectivamente, Manu y Rosa se han ganado el cariño tanto del equipo del concurso de Antena 3 como de la audiencia televisiva. El ingenio de cada uno, sumado a sus personalidades, han conseguido cautivar a unos telespectadores cada vez más difíciles de conquistar.

Esta semana, además de dar la bienvenida como de costumbre a este dúo de ases, Roberto Leal recibió a cuatro invitados muy conocidos. Por una parte, el colaborador de 'El Hormiguero' Juan Ibáñez y la modelo Lidia Torrent hicieron piña con Manu. Por el otro lado, el también colaborador de Pablo Motos Damián Mollá decidió unirse a la ex Miss España Patricia Yurena para ayudar a Rosa.

¿Una revelación accidental?

Después de que Mollá comentara que tanto la concursante gallega como él poseían ascendencia argentina, Ibáñez aprovechaba para contar que Manu le había preguntado cómo lo hacían Damián y él para aguantar tanto tiempo debajo de la mesa de 'El Hormiguero'. "Si se lo cuento sería guay, pero luego tendría que matarle", bromeó el actor de voz de Trancas.

En la misma línea que el chiste, Leal suplicaba que no lo hiciera, ya que tendrían que buscar un sustituto para el joven madrileño. "O si algún día van a 'El Hormiguero', porque no han ido nunca", dejaba entonces de repente caer el presentador, sin saber que su sugerencia iba a recibir una respuesta inmediata.

"Van a ir casi seguro...", admitió Ibáñez, dejando en el aire una futura invitación tanto para Manu como para Rosa al 'talk show' de Antena 3. "Os podréis asomar porque algo se ve, pero no vamos a contar los secretos de nada", concluyó Juan en relación a la mesa donde Trancas y Barrancas cobran vida.