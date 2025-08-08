Localizan a Maite Galdeano haciendo "topless" en una playa de Murcia

Estamos cerca del primer aniversario de la polémica ruptura madre e hija entre Maite Galdeano y Sofía Suescun, quien acudió al magacín nocturno 'De Viernes' para relatar el "infierno" que había sufrido en los últimos meses conviviendo con su progenitora. La controversia entre ambas ha seguido sumando capítulos a la historia y en 'TardeAR' han mostrado como desconecta Maite Galdeano de todo este ruido mediático sobre su persona, aprovechando su estancia en las playas de Murcia para tomar el sol y coger color en todo su cuerpo, incluido su pecho.

Unos "topless" anunciados a bombo y platillo

El magacín vespertino de Telecinco, que en septiembre dirá adiós de la parrilla de contenidos del canal principal del grupo Mediaset, espeto al inicio del programa que poseían unas imágenes impactantes sobre una personalidad española muy importante, que había sido fotografiada tomando el sol "a pecho descubierto". El programa dirigido por Verónica Dulanto y Frank Blanco alimentó el cebo y en sobre la mesa se lanzaron grandes nombres como Marta López o las hermanas Campos, ya que Terelu y Carmen Borrego habían estado sumergidas esta última semana en una polémica situación debido a un posado en bañador. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis fueron certeras, saliendo el nombre de Maite Galdeano a la palestra y mostrando las imágenes de su cuerpo moreno al descubierto.

Las fotografías muestran a Maite Galdeano en una cala rocosa de la costa murciana, junto al mar. En una imagen aparece de pie, con las manos en la cintura y la vista fija en el horizonte; en otra, se cubre el rostro con las manos a modo de visera, probablemente para protegerse del sol. La protagonista viste solo la parte inferior de un bikini, lleva una cadena al cuello, sandalias y parece concentrada en su teléfono móvil. Las escenas transmiten un momento de tranquilidad y desconexión, capturado en un entorno natural y soleado, lejos del bullicio de los platós de televisión.