Recomendaciones series y cine para hoy, 18 de septiembre

SERIES

Las montañas de la locura

OZARK

Estados Unidos, 2017-2021, CRIMEN, 52-80 minutos (3 temporadas, 30 episodios).

Jason Bateman es Marty, un asesor financiero poco escrupuloso que se presta a colaborar con las autoridades para desmantelar una operación de dinero negro en la región de las Ozarks, en Misuri. Trasladado allí con su familia, entrará en tratos con los clanes del crimen local y la peligrosa mafia de Kansas City, en este aclamado thriller creado por Mark Williams y el guionista Bill Dubuque, a mayor gloria de Bateman y una estupenda Laura Linney. NETFLIX.

Un gran poder...

INVENCIBLE

Estados Unidos, 2021, SUPERHÉROES, ANIMACIÓN, 42-49 minutos (1 temporada, 8 episodios).

Creada por Robert Kirkman —culpable de “The Walking Dead”—, posiblemente la mejor serie de superhéroes en emisión y en dibujos animados nada infantiles. Las complejas aventuras del adolescente Mark Grayson, en su duro aprendizaje como superhéroe tras empezar a desarrollar poderes al cumplir 17 años. Es lo que tiene ser hijo del superhéroe más poderoso del planeta. AMAZON PRIME.

Las cloacas del poder

THE THICK OF IT

Reino Unido, 2005-2012, COMEDIA, 29 minutos (4 temporadas, 23 episodios).

Armando Ianucci, uno de los mejores humoristas políticos actuales, saltó a la palestra con esta ácida sátira del funcionamiento interno del gobierno británico, a través de un ficticio Departamento de Asuntos Sociales y Ciudadanía. Implacablemente divertida. FILMIN.

El Zen y el arte de atrapar asesinos

LIFE

Estados Unidos, 2007-2009, POLICÍACA, 45 minutos (2 temporadas, 32 episodios).

El detective Charlie Crews ha pasado doce años injustamente encarcelado, pero al salir y reincorporarse al trabajo, lo hace iluminado por el Zen que le ayudó a sobrevivir y ahora le servirá para descubrir y atrapar criminales. TEN

Espía contra espía

KILLING EVE

Reino Unido, 2018-2021, ESPIONAJE, 41-55 minutos (3 temporadas, 24 episodios).

Divertido, violento y retorcido thriller de acción y espionaje, con la agente Eve Polastri empeñada en atrapar a la asesina profesional Villanelle, en un duelo imparable que las acercará demasiado. Basada en las novelas de Luke Jennings. AMC.

CINE

EL HOMBRE SIN SOMBRA

NEOX. 15:45

Estados Unidos, 2000. A punto de estrenarse su estupenda “Benedetta”, buen momento para disfrutar con la lasciva, peligrosa y sociopática versión del hombre invisible según Paul Verhoeven. Superior a la versión de 2020.

PRESA

DARK TV. 19:00

Holanda, 2016. Inesperadamente simpático y excitante thriller de terror animal, con leones asesinos sueltos en Ámsterdam, por obra y gracia de Dick Maas, el mejor director holandés del género. Diversión y carnaza.

L. A. CONFIDENTIAL

CALLE 13. 23:44

Estados Unidos, 1997. Una de las últimas obras maestras del neo-noir y del cine negro en general. Impecable adaptación de la novela de James Ellroy en manos de Curtis Hanson, con reparto insuperable.