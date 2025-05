Joaquín Prat, muy crítico con Frank Cuesta: "Me ha sorprendido mucho..."

En las últimas horas, ha habido una noticia que nos ha sorprendido a todos. El vídeo publicado por Frank Cuesta en el que ha reconocido haber engañado a la gente durante muchos años. "No tengo cáncer, se me ha ido de las manos", apuntó el youtuber. Además, tal y como os hemos contado en LA RAZÓN también ha pedido perdón públicamente a su exmujer Yuyee: "Nunca me chantajeó".

Todas estas informaciones han generado mucho revuelo en las redes sociales y, como no podía ser de otra manera, han ocupado muchos minutos de la información de diversos programas. Uno de los que ha abordado esta cuestión, con su presentador al frente, ha sido 'Vamos a ver' en Telecinco. Joaquín Prat y sus colaboradores han querido dar su opinión al respecto.

Declaraciones del presentador

El primero en tomar la palabra sobre este asunto ha sido Joaquín Prat, que ha sido muy sincero al respecto: "Me ha sorprendido mucho todo esto que está haciendo que las redes estén ardiendo durante una semana. Toda la gente que ha colaborado con Frank y ha donado dinero..."

Además, el presentador del programa de Telecinco añade: "Todos los que han sido canales para conseguir dinero y sacar a dinero su 'santuario'... Ahora podrán reclamarle todo ese dinero que se ha quedado para su bolsillo. Se le ha caído el chiringuito como un castillo de naipes. No será ni el primero ni el último".

Otra de las personas que también ha querido dar su versión sobre este hecho ha sido Patricia Pardo: "No lo entiendo... y el daño que le hace a la credibilidad". Y es que hay que tener en cuenta que las declaraciones de Frank Cuesta son muy contundentes ya que reconoce que ha mentido sobre sus problemas de salud y sobre su santuario.