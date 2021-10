La falta de “transparencia” de RTVE

“La Corporación RTVE, como empresa pública, se acoge a las obligaciones de buen gobierno y tiene la obligación de mostrar su actividad pública y regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a su actividad. De esta forma, garantiza plena transparencia y regula el derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública”. Este párrafo encabeza la página de transparencia de Radio Televisión Española en la que a modo de mantra, reproduce la obligación que tiene como cadena pública de ser transparente con su gestión, organigrama y otros aspectos de su labor, citando la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. BOE, texto consolidado a 6 de diciembre de 2018. Pero no es oro todo lo que reluce, y hace 15 días que su página web no muestra una de las informaciones más necesarias y relevantes.

Todo son piedras en el camino de la nueva directiva de RTVE bajo la gestión de José Manuel Pérez Tornero. Primero tuvieron que luchar contra el legado dejado por Rosa María Mateos y su llamada “opacidad” que no quiso dar su brazo a torcer cuando se le solicitaron los sueldos de los directivos de la Corporación desde 2016. También tuvieron que hacer frente a problemas con los nuevos nombramientos, como sucedió con Mamen del Cerro que no estuvo de acuerdo con las condiciones. Otros dolores de cabeza fueron el final del programa externo de Jesús Cintora, “Las cosas claras”, que incluso tras ser despedido, tuvo consecuencias políticas que todavía arrastra.

Pero aún así RTVE quiso mirar hacia adelante y seguir con sus planes de renovación que incluían dar un paso al frente en el tema de Eurovisión, resucitando el Festival de Benidorm como antesala imprescindible para cribar a los candidatos. Que tampoco estuvo exenta de polémica. Personajes como Rafael Santandreu llegaron a atravesarse en sus nuevas metas, al igual que la polémica con la plataforma Millán Astray por calificar en un “Informe Semanal” al fundador de la Legión como fundador de Falange.

La última controversia levantada alrededor de Tornero y su equipo, de momento, viene dada por las dimisiones de su departamento de internacional por un viaje a Tinduf, que despertó y desató un conflicto interno. Pero como ha podido constatar este diario, centrarse en algunos frentes, puede dejar al descubierto otros igual de conflictivos.

Hasta ahora, RTVE listaba en su página web en el apartado de “transparencia”, entre otros muchos apartados los sueldos que al final tuvo que facilitar Rosa María Mateo:

.Retribución bruta percibida por la Administradora Provisional Única de RTVE en el ejercicio 2020: 205.613,48 €

-Retribución bruta percibida por la Administradora Provisional Única de RTVE en el ejercicio 2019: 153.667,57 €

-Retribución bruta percibida por la Administradora Provisional Única de RTVE en el ejercicio 2018: 62.425,49 €.

-Retribución bruta percibida por el Presidente de RTVE en el ejercicio 2018: 158.531,42 euros.

-Retribución bruta percibida por el presidente de la Corporación RTVE en el ejercicio 2017: 199.379,39 €

-Retribución bruta percibida por el presidente de la Corporación RTVE en el ejercicio 2016: 197.125,44 €

Pero hace, como mínimo 15 días, lo que los usuarios interesados por estos y los nuevos sueldos han encontrado al intentar acceder al apartado de “remuneración presidente”, con la correspondencia de emolumentos de la nueva directiva, es una “página no encontrada” en la que informa que la página solicitada no está disponible por haber cambiado la dirección (URL) o no existir”.

Este periódico se ha puesto en contacto con fuentes de RTVE que no han aclarado o no han sabido explicar las razones por las que esta página, fundamental en el concepto “transparencia” de una cadena pública, no funciona desde hace demasiado tiempo para que se trate de un error técnico o una cuestión de “refrescar” o “actualizar”.