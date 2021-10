El cantante Francisco carga contra RTVE: “Quiero ir a Eurovisión, pero no me llaman porque no quieren ganar”

El cantante Francisco actuó este sábado en Alicante para homenajear a Nino Bravo y ofreció una entrevista con el medio Alicanteplaza.es. En ella habló de su carrera musical y su consideración por Nino Bravo, así como de Eurovisión, la canción melódica frente al reggaetón y otros temas. Pero fue en la organización del Festival europeo de la canción donde metió el dedo en la llaga.

“Me parece muy bien que se celebre la preselección en Benidorm”, comenzó diciendo Francisco sobre el nuevo proceso de RTVE para elegir al representante de España en Eurovisión 2022. Pero también confesó: “A mí me gustaría ir, pero no me han llamado porque saben que ganarían y no quieren ganar”. El artista criticó las elecciones de años anteriores porque aseguró que le haría ilusión “representar a España, pero no quieren ganar, viendo lo que mandan cada año”.

También quiso dejar claro que “queda muy democrático” hablar sobre que cualquiera se puede presentar al certamen pero aclara que “siembre hay dedazo”. Francisco no ha querido cerrarse puertas y aseveró que se va a leer las bases y “me voy a presentar”, explicando que lo que necesitan los países son buenas canciones “y yo tengo buenas canciones para ganar Eurovisión, ya lo creo que sí”.

También le preguntaron por si cabía la posibilidad de volver a verle en televisión. “No. Aquello fue horroroso. No quiero ni hablar de ello ni acordarme. Fue horrible. Una pesadilla”, dijo sobre su aparición en “Supervivientes”. Explica que tiene “d´so vértebras machacadas” de su paso por el espacio de Telecinco. Y menos dice saber de política: “No volveré a hablar de eso nunca, porque no se puede”.