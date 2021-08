RTVE confirma a LA RAZÓN: “Santandreu ni está ni se le espera”

Este lunes ha vuelto a la parrilla de TVE “La hora de la 1″ después de haber sustituido a Mónica López por Igor Gómez hace dos semanas. La polémica saltaba durante el fin de semana cuando el psicólogo Rafael Santandreu, afirmaba en su perfil de facebook que sería uno de los habituales en el programa con una sección propia sobre su especialidad. Fuentes de Radio Televisión Española han negado esta información de manera categórica a LA RAZÓN.

►¿Quién es Rafael Santandreu?: Sus momentos televisivos más polémicos

La noticia saltaba el fin de semana: “La hora de La 1″ presumiblemente había fichado al psicólogo Rafael Santandreu, que entre otras cosas, defiende que “la depresión te la provocas tú”. Él mismo fue el encargado de auto anunciarse en su Facebook: “Estoy súper contento porque desde el lunes estaré en Madrid, en TVE, haciendo una sección de psicología. Hablaremos de un montón de temas relacionados con el crecimiento personal”.

Así lo refleja un post en su facebook de la semana pasada en la que emplaza a sus seguidores a “a partir del día 9″ en TVE en el programa “La hora de La 1″, “todos los días de agosto, a partir del 9″. Además bromeó: “¿Quién dijo que en Madrid no hay playa? Tenía razón pero no contaba conmigo!!! Con mi sección de psico, se estará mejor que en Formentera!!! Os espero cada día frente a la tele”.

Post de Santandreu en Facebook

Pero al final los usuarios de Twitter que tantas ganas tenían de verle en acción a él y a sus polémicas declaraciones se han quedado con un palmo de narices. Una fuente de Radio Televisión Española ha confirmado a este diario que la razón por la que no ha aparecido el psicólogo en el programa no tiene que ver con las quejas de los usuarios o las peticiones al defensor del oyente de la Corporación, si no que “Santandreu ni está, ni se le espera en RTVE”. Según hemos podido saber, no hubo nunca intención, porque “no ha sido contratado en RTVE ni lo va a ser”.

Así que los usuarios se han tenido que conformar con criticar el nuevo formato de “Días de verano” y promover el hasgtag “#CensuranACintora”, para quejarse por el cese del periodista de “Las cosas Claras”, aunque eso sí, con mejor fortuna que lo que intentó la ex diputada de Esquerra por la Comunidad Valenciana, Gloria Marcos, que se llevó una colección de zascas por intentar enfrentar a los fans de “Verano azul” considerando la serie “caspa” y “Franquista”.