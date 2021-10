Los mejores zascas de un viral Vicente Vallés al Ejecutivo de Sánchez

Desde que comenzó la pandemia no es raro ver, día tras día, que Vicente Vallés es trending topic en Twitter. Sus conclusiones críticas a la gestión sanitaria de Pedro Sánchez, junto a sus análisis exhaustivos, han desmontado más de una vez algunas de las políticas del Ejecutivo. Haters y fans se reúnen en torno a la red del pajarito azul para criticar o alabar las intervenciones informativas del director y presentador de Antena 3 Noticias. Estas son algunas de las más destacadas:

Gobierno y Bildu

La última, sin ir más lejos, se convertía hoy en tendencia en redes. Vallés calificaba de “contradicción” las dos posiciones del Gobierno de Sánchez ante la declaración de Arnaldo Oteg i lamentando el dolor de las víctimas.

El presentador de Antena 3 noticias ha dicho durante el informativo: “Una cosa y su contraria y esa contradicción ha sido certificada de esa forma por quien lidera esos dos ámbitos, el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno”.

Se siente identificado a la vez con el sentimiento de su partido y con el escepticismo de su gobierno

Por último, añadía: “Lo que ha quedado claro de ese escepticismo del Gobierno no va a impedir que Moncloa siga negociando con Bildu los Presupuestos Generales del Estado, un año más”.

Vicente Vallés, dejando en ridículo a Pedro Sánchez.

Vicente Vallés, dejando en ridículo a Pedro Sánchez.

(Da igual cuando leas esto) #FelizMiércoles

El bono cultural y la luz

Otra, también de las últimas, críticas del presentador a medidas del ejecutivo ha sido al bono cultura joven. La iniciativa irá incluida en los Presupuestos de 2022 que están a punto de aprobarse en el Consejo de Ministros. Ante ella, Vallés explicaba y añadía:

Solo se podrán beneficiar aquellos que cumplan 18 años... justo la edad de votar

Pullita de Vicente Vallés al Gobierno a cuento del bono cultural de 400€ para comprar el voto de los nuevos votantes de 18 años: "Para lo que no hay nuevas ayudas es para hacer frente al precio de la luz, que sigue desbocado".

A continuación, destacaba: “Lo que no han explicado Yolanda Díaz ni Pedro Sánchez es por qué este bono a la cultura de 400 euros es solo para quiénes cumplan 18 años y no para quienes tienen 17 o 19 o 20″. El presentador enlazó este asunto con otro que también ha dado para duros dardos al Ejecutivo: “Para lo que no hay nuevas ayudas es para hacer frente al precio de la luz, que sigue desbocado”.

Una de sus informaciones más aplaudida es, de hecho, una que tiene que ver con el plan de choque ideado por el Gobierno para reducir el precio de la luz. Varios usuarios de redes sociales y numerosos diarios de información titulaban la intervención periodística del presentador de “destape a la trampa de Sánchez”.

Como bien se sabe, nada es gratis, y al menos una parte de lo que no paguemos ahora lo pagaremos más adelante

“Esto quiere decir que el ahorro de hoy será el gasto extra de mañana” afirma Vallés como resumen a un largo análisis donde aclaraba que “el Gobierno nos advierte desde ya, de que la diferencia del 28 y el 4,4% se tendrá que recuperar de un modo asumible a partir de marzo de 2022″.

Vicente Vallés destapa la trampa de las medidas del Gobierno para rebajar el recibo de la luz.

Encuentro Sánchez - Biden

Otro gran momento que se hizo viral en el informativo del presentador fue el análisis que realizó sobre el encuentro de Biden y Sánchez.

La respuesta de Pedro Sánchez en la rueda de prensa ha durado más que su propio encuentro con Joe Biden

“De hecho, solo les hemos ofrecido una parte de esa respuesta, que ha sido más larga. Por cierto, este encuentro nunca figuró en la agenda oficial del presidente de los Estados Unidos”, establecía como conclusión.

Las palabras del periodista no tardaron en hacerse virales con cientos de me gustas y comentarios en redes sociales. Vallés estuvo en boca de todos aquella noche compitiendo incluso con el encuentro de la Selección española en la Eurocopa 2021.

La respuesta de Sánchez en la rueda de prensa ha durado más que el propio encuentro con Biden.



La respuesta de Sánchez en la rueda de prensa ha durado más que el propio encuentro con Biden.

Vean esto de Vicente Vallés sobre el "encuentro" de pasillo entre Su Sanchidad y Biden:

IVA de las mascarillas

La pandemia fue tal vez una de las épocas que dio a Vallés más importancia a nivel viral para destapar algunas cuestiones críticas sobre la gestión sanitaria del Gobierno. Una de las más famosas fue, sin duda, el IVA de las mascarillas. Una vez la ministra de Hacienda, María Jesús Montero anunciaba una rebaja del 21% al 4% por tratarse de un gasto obligatorio y de primera necesidad, Vallés comenzaba el informativo así: “El Gobierno llevaba semanas justificando su negativa en que la Unión Europea no permitía bajar el IVA de las mascarillas, a pesar de que varios países comunitarios ya lo habían bajado”. El periodista aclaraba que el IVA podía bajarse o eliminarse desde el 5 de mayo y añadía: “Es decir, permiso como tal, el Gobierno español y todos los gobiernos europeos lo tienen desde hace seis meses, no desde ayer por la tarde”.