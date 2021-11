El revuelo por el libro de Ángel Martín

Hay personalidades de la televisión que tienen una vida artística efímera tras abandonar la pequeña pantalla, ya sea porque han decidido dejar el medio o porque su carrera se ha tomado un descanso para probar otros derroteros. ¿Qué recuerda de Ángel Martín? Probablemente le hayan perdido la pista entre “Sé lo qué hicisteis” y su triunfo en Twitter con su noticiario diario de dos minutos. El 4 de junio de 2017 el cómico, guionista, actor, músico y presentador sufrió un episodio que cambiaría su percepción de su propia vida y ahora lo explica todo en el libro “Por si las voces vuelven” (Planeta), que se lanza este miércoles 17 de noviembre, y que ha levantado revuelo en las redes sociales tras la entrevista publicada en “El Mundo”.

El libro es duro. Enfrenta directamente al lector con el duro viaje que emprendió Ángel Martín. “Hace unos años me rompí por completo. Tanto como para que tuvieran que atarme a la cama de un hospital psiquiátrico para evitar que pudiera hacerme daño”, es la frase que puede leerse en la contraportada y que Martín cuenta con toda normalidad. Eso sí, ya advierte que durante su experiencia, la locura fue tabú para mucha gente que le rodeaba, de ahí la sorpresa y la reacción de gran parte de las redes sociales, aunque la intención original era que le sirviera a otros que vieran las señales y para “romper de una vez por todas el estigma de las enfermedades mentales”.

En su primer libro, Ángel Martín nos enseña en qué momento su vida escapó a su control, aunque desconoce el momento exacto en el que todo empezó a desmoronarse: “No tengo ni idea de cuándo empezó a formarse mi locura.A lo mejor nací genéticamente predispuesto. A lo mejor fui macerando una depresión callándome ciertas cosas por no preocupar a los demás. O a lo mejor simplemente hay cerebros que de la noche a la mañana hacen crec y se acabó”.

En la entrevista concedida al diario Martín confiesa su consumo de éxtasis y de marihuana, así como del consumo de alcohol. Todo hasta llegar a niveles preocupantes, pero que las redes sociales han tergiversado hasta elaborar titulares a los que el mismo Ángel Martín ha tenido que pronunciarse.

Propongo un juego.

Se llama "Sube la apuesta".

La regla es escribir el titular más alarmante posible usando este como referencia. 🤦🏻‍♂️🤔🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/v8ZRLdUxrG — Ángel Martín Gómez (@angelmartin_nc) November 15, 2021

Bajo el titular “Ángel Martín confiesa pro primera vez que ha sido drogadicto”, el cómico se ha tomado con humor el clickbait que estaban haciendo algunos medios de las cosas que confesó en la entrevista. “Vaya por delante que el titular lo ha sacado alguien después de leer la entrevista que me hizo @rterrasa y no tiene nada ver con este medio. La entrevista original es esta que comparto y no han buscado el morbo en ningún momento”, contestó por alusiones.

El pasado 12 de noviembre, él mismo confesaba en el blog de su libro el origen de la dedicatoria y lo mucho que le había costado escribir el libro: “ha sido el ejercicio más agotador al que me he enfrentado nunca por muchos motivos”. Además desvela que tuvo que enfrentarse a puertas que creía que había cerrado para no volver a abrir. La dedicatoria, finalmente, recayó en sus ya viejas amigas: “Para las voces. Por si de repente descubrimos que también saben leer”.