Lego Master aterriza en Antena 3 con Roberto Leal al frente

«LEGO Masters» aterriza muy pronto en Antena 3. Atresmedia continúa su apuesta por adaptar los grandes formatos de éxito internacional y muy pronto llega este nuevo formato que arrasa en otros lugares. «LEGO Masters» es uno de los formatos internacionales más adaptados en estos dos últimos años junto a «Mask Singer» y «I Can See Your Voice» («Veo cómo cantas»), también adaptados por Atresmedia. La versión española del formato está producida por Atresmedia Televisión en colaboración con Shine Iberia.

Al frente de «LEGO Masters» se pondrá Roberto Leal, el maestro de ceremonias perfecto. Después de arrasar de manera diaria con «Pasapalabra» y de triunfar en el prime time con la primera edición de «El Desafío», Leal llevará la batuta de este nuevo formato para el horario estelar.

El presentador estará acompañado de Eva Hache y Pablo González como miembros del jurado, que se encargarán de valorar el trabajo de los constructores.

En qué consiste

Es un formato en el que ocho parejas de aficionados a los juegos de LEGO se enfrentan entre sí en una serie de pruebas en las que tienen que ejecutar ambiciosas construcciones con las piezas de dicha marca. Los protagonistas tienen que demostrar su habilidad y creatividad ante la atenta mirada de un jurado experto en LEGO, Eva Hache y Pablo González, que decidirán quién continúa en la competición.

Ha aterrizado con un gran éxito en numerosos países de todo el mundo. En EEUU, la cadena FOX estrenó la semana pasada la segunda temporada después de haber estrenado el pasado año. El programa ya se ha estrenado en las grandes cadenas generalistas de Europa. RTL (Alemania), RTL4 (Holanda), M6 (Francia) o Channel 4 (Reino Unido) .