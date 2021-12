¿Qué ha sido del elenco original de «Los Protegidos» en estos diez años?

A diferencia de otras productivas series adolescentes como «El Internado» o «Élite» de las que han salido auténticas hornadas de célebres actores, «Los Protegidos» no fue tan prolífica. Aunque Lucho Fernández, quien interpreta a Culebra, apuntaba a ser el sustituto perfecto para los papeles que Mario Casas interpretaba en la adolescencia, nunca llegó a establecerse del todo en el cine ni repitió con otra serie de éxito. De hecho, el único miembro del reparto que puede presumir de carrera más allá de esta serie de Atresmedia es Ana Fernández, quien seria seleccionada por Netflix para formar parte del elenco de «Las Chicas del Cable». Esto le ha convertido en el principal reclamo del regreso de esta serie en la que empezó su prometedora carrera.

Antonio Garrido, el padre de la familia Castillo, ha alternado durante esta década su faceta de actor con la de presentador. Aunque es cierto que es el que menos ha evolucionado en este tiempo, y su personaje casi parece inalterado.

Mario Marzo, quien interpreta al tímido Lucas, ya se hizo viral en varias ocasiones por el gran cambio físico que mostraba de vez en cuando en redes sociales. Sin embargo, han sido contadas sus siguientes intervenciones en la pantalla. A pesar de ello, no lo acusa en este regreso, con un personaje que parece hecho a su medida.

El joven Carlitos (Daniel Avilés), no el de «Cuéntame», a pesar de haberse apuntado a este regreso, no ha hecho mayor carrera que su hermana en la ficción de misma edad, Priscilla Delgado, único miembro de esta peculiar familia con superpoderes que no ha participado en esta segunda etapa. Ambos actores vieron sus papeles reducidos cuando dejaron de poder interpretar personajes infantiles.