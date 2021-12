Los homeópatas intentan denunciar el programa de televisión que les puso en evidencia y se retratan

El pasado domingo 19 de diciembre el programa “La entrevista incómoda” de 8 TV presentado por Samantha Villar vivió una situación insólita cuando durante un debate con el tema “La homeopatía: ciencia o creencia”. Uno de los invitados, un reputado biólogo, quiso ejemplificar la inocuidad de los productos homeopáticos e ingirió una sobredosis. Ahora, tras hacerse viral el momento, la Asamblera Nacional de Homeopatía ha intentado denunciar los hechos... y sale trasquilada.

Desde @ANHomeopatia queremos informar a @sanidadgob y @OMC_Espana de una práctica realizada el pasado domingo en @8tvcat en "La Entrevista Incómoda" que consideramos peligrosa, que atenta contra la salud y por tanto inadmisible👇 — Asamblea Nacional de Homeopatía (@ANHomeopatia) December 21, 2021

El domingo 19 de diciembre, se pudo ver en el programa conducido por la periodista Samanta Villar en 8 TV un momento dramático. En el programa que trataba sobre la homeopatía, Fernando Cervera, miembro de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, se tragó 50 somníferos homeopáticos como parte de un experimento. «Si la homeopatía funciona, en dos minutos debería estar durmiendo y en cinco debería estar muerto». El biólogo no murió.

Según la nota de la propia APTP, “lo sorprendente ha sido la buena acogida en redes sociales que ha tenido el experimento. El reportero y youtuber Carles Tamayo lanzó en Tik Tok un video corto del reportaje que prepara junto a Cervera del suicidio homeopático desde dentro del programa. El video, en pocas horas, ha llegado a las 300.000 visitas y sigue creciendo”.

En otras redes sociales como Instagram, Facebook o Twitter, el experimento también se ha hecho viral. «Yo solo quería demostrar de forma rápida que no hay debate posible. La homeopatía no funciona, es un hecho. No esperaba esta repercusión», ha resumido el biólogo.

La Asamblea Nacional de Homeopatía quiere eliminar el vídeo del debate

Tras el debate, la Asamblea Nacional de Homeopatía ha pedido que se elimine el video a través de un comunicado en sus redes sociales, en el que apelaba al Minsterio de Sanidad y a la Organización Médica Colegial de España. Pero lejos de conseguir su objetivo de intentar prohibir el programa y la difusión del vídeo, se ha encontrado con decenas de respuestas en las que los tuiteros se mofan del intento, pero también de la homeopatía y sus productos: “Pero si es sólo azúcar”.

Pero solo si eres diabético. Eso sí que hay que alertarlo: OJO CON TOMAR MUCHA HOMEOPATÍA SI ERES DIABÉTICO, PORQUE ENTONCES SÍ PUEDE HACER ALGO.

Por todo lo demás, pueden estar tranquilos en tanto no pase como con los bebés de EE.UU. y, por un defecto de fabricación, los mates. pic.twitter.com/wZiDWsrGkD — Stop Pseudociencias (@StopPseudo) December 21, 2021

Como indica la nota de la APTP, “lo cierto es que no existe debate científico al respecto. La Organización Médica Colegial, órgano director de la profesión médica en España, advierte en su Observatorio contra las Pseudociencias, Pseudoterapias, Intrusismo y Sectas Sanitarias, de que la homeopatía es una pseudoterapia peligrosa para los pacientes. Además, en septiembre de 2017 la European Academies Science Advisory Council (Easac), formada por las Academias Nacionales de Ciencias de los estados miembros de la Unión Europea, publicó un informe donde advertía sobre la nula evidencia científica de los productos homeopáticos y de los riesgos significativos que suponen para la salud de los pacientes.